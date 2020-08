El Concello de Ourense espera directrices de Sanidad tras dar positivo un colaborador de Jácome

El Concello de Ourense espera directrices de la Consellería de Sanidad tras dar positivo en coronavirus uno de los trabajadores eventuales del equipo del regidor Gonzalo Pérez Jácome, que ejerce funciones en la Alcaldía. Tras manifestar sintomatología relacionada, el colaborador se sometió a una primera prueba que dio negativo el pasado lunes. No obstante, ya no acudió a trabajar el martes.

Una segunda PCR ha confirmado el positivo. Fuentes municipales señalan que el Concello espera ahora directrices de Sanidade para la adopción de medidas que podrían incluir el aislamiento de los contactos de este afectado que trabaja en las oficinas de la Alcaldía y que, por lo tanto, podría haber tenido contacto también con Jácome. En el aire está la celebración del pleno de agosto, convocado el próximo lunes 24.

Desde la concejalía de Recursos Humanos, el concejal al mando, Armando Ojea, afirmó esta tarde que no tiene "constancia oficial" de la existencia de ningún positivo en Covid-19 entre la plantilla, "ni siquiera de una baja".

Esta misma tarde, el alcalde ha enviado un mensaje a la ciudadanía pidiendo que cumpla estrictamente las medidas establecidas por la Xunta de Galicia para prevenir el contagio. Al mismo tiempo, instruyó a la Policía Local para fortalecer la vigilancia del cumplimiento, "como una prioridad esencial para garantizar la seguridad y salud de la población de Ourense".