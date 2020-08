Ciudadanos afirma que "el alcalde se ha convertido en una carga para Ourense"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Ourense, Pepe Araújo, presentó una moción, que se votará en el pleno ordinario del próximo lunes, para solicitar al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que renuncie a su dedicación exclusiva tras la "incapacidad para gestionar el Concello tras más de un año de gobierno".

Añade que "está claro que Jácome ha pasado de ser un cargo a ser una carga para esta ciudad. Desde que tomó posesión sólo se ha preocupado de incrementar el gasto público mientras que está colocando a Ourense en una situación catastrófica, sin proyectos y sin futuro ".

Al respecto, el portavoz de Ciudadanos insiste en que "nunca hemos tenido un alcalde tan nefasto que tenga que contratar a un "city manager" para que le saque las castañas del fuego". Un puesto de coordinador general que tiene un gasto para las arcas del Concello de, aproximadamente, 100.000 euros al año.

Pepe Araújo afirma que "el alcalde no está realizando sus funciones y no es justo para los vecinos de Ourense que siga cobrando, por ello solicitamos al pleno que si no tiene la dignidad de marcharse entonces renuncie a su dedicación exclusiva".

Araújo quiere recordar que sus propios socios de gobierno, el Partido Popular, en boca de su portavoz, Jorge Pumar, reconoció que "el alcalde no tiene altura de miras y tampoco un proyecto de futuro para esta ciudad, por lo que no se entiende que sigan lo sigan apoyando".

Pérez Jácome elevó el gasto de personal eventual y subió el número de personal eventual con el cupo máximo establecido por ley para las administraciones locales.