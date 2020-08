La Audiencia excarcela al presunto tirador del brigadista y ve "en tela de juicio" la reapertura

José Miguel M. C., durante el registro que la Guardia Civil realizó en Amendo (Taboadela), donde fueron asesinados sus padres.

José Miguel M. C., durante el registro que la Guardia Civil realizó en Amendo (Taboadela), donde fueron asesinados sus padres. // Brais Lorenzo

Por cuarta vez, José Miguel M. C. abandona la prisión. Lo hizo tras cumplir una sentencia de 4 años y3 meses por encañonar y amenazar con una pistola a un amigo, en abril de 2009. También estuvo entre rejas, en dos ocasiones, durante su imputación por el doble asesinato de sus padres, ocurrido solo unos días después del suceso por el que fue condenado. Aquella causa está archivada judicialmente desde 2013, sin pruebas en su contra. El pasado mes fue detenido por su presunta implicación -que niega- en el tiroteo de un brigadista forestal, en una emboscada que tuvo lugar en septiembre de 2008, cuando volvía a casa de madrugada. La Guardia Civil esgrimió un nuevo análisis con la coincidencia de restos de disparo en un pasamontañas hallado horas después de los hechos en el coche que él solía utilizar. La jueza de guardia dictó prisión provisional, eludible con fianza de 50.000 euros. José Miguel M. C. ingresó en el centro penitenciario de Pereiro el 30 de julio. Sin posibles para hacer frente a la cuantía, según argumentaba, recurrió directamente en apelación a través de su defensa, David López. La Audiencia Provincial de Ourense ha estimado el recurso. Este miércoles, en la misma fecha del auto y veinte días después de que ingresara en prisión, el investigado quedó en libertad, sin tener que pagar cuantía alguna. Además quedan revocados la prohibición de salir del país y el alejamiento de la víctima. Solo deberá comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y no a diario, como había fijado la magistrada Eva Armesto.

La causa por una presunta tentativa de asesinato se dirigió desde el principio contra José Miguel M. C., pero quedó archivada de forma provisional en agosto de 2011. El procedimiento se reabrió tras la solicitud de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense para examinar la existencia de residuos de disparo en una bufanda y un pasamontañas hallados en el vehículo del que el sospechoso era el usuario habitual. En una resolución de la que ha sido ponente la magistrada María de los Ángeles Lamas, la Audiencia Provincial cuestiona incluso la reapertura de la causa. "Con el oficio policial no se aportan nuevos elementos de prueba, sino que se solicita la práctica de un nuevo análisis hasta entonces no realizado sobre unas piezas de convicción que estaban en el procedimiento desde su inicio. De manera que ello ya viene a poner en tela de juicio la reapertura del procedimiento, como advierte el apelante, ya que es necesario conforme a reiterada doctrina del Tribunal Supremo que se aporten nuevos elementos de prueba".

La jueza establecía comparecencias diarias así como la prohibición de salir del país y de comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 100 metros de él, porque "se aprecia la existencia de una situación de riesgo objetivo para la víctima que hace oportuno" el alejamiento, "a los efectos de evitar un posible conflicto de mayor gravedad para la integridad física de la misma". La sala revoca la prisión, la fianza, la prohibición de salir de España y el alejamiento, además de rebajar las comparecencias a dos al mes. En un auto que es firme, la Audiencia recuerda que "para acordar la medida cautelar de prisión provisional, se demanda un plus superior al que se exige para recibir declaración en calidad de investigado, toda vez que han de concurrir motivos bastantes, sin que basten los indicios".

La sala incide en que "tras recibirse el informe pericial en el juzgado el 19.2.2020 no es hasta el 30.7.2020 cuando se decreta la prisión provisional, mediando en el interregno diligencias de intervención telefónica y diligencias de entrada y registro, estas últimas practicadas el 28.7.2020 sin resultado de interés para el delito objeto de investigación".

El informe policial que ha servido para reabrir la causa no encontró residuos específicos de disparo en la bufanda. En el pasamontañas sí se localizaron, "como los encontrados en el casquillo analizado" -hallado en el lugar de los hechos-, "siendo las partículas escasas". Pero la Audiencia Provincial destaca que el propio informe de la Guardia Civil indica que "el hecho de hallar residuos de disparo en un portamuestras indica la exposición o el contacto de la superficie de donde se les extrajeron a una fuente de tales residuos. Esta ha podido ser directa (como tirador, o al encontrarse en el área de influencia de la nube de residuos expulsada por el arma) o indirecta (transferencia por contacto con objetos o personas que lo tuvieran)". Considerando que estos restos en la prenda de José Miguel M. C. se debieran al disparo, según el informe, la presencia de lluvia en el momento de los hechos -la madrugada del 23 de septiembre de 2008, cuando el brigadista regresaba a su casa de Xunqueira de Ambía y sufrió una emboscada a tiros, de la que salió herido grave- podría ser un motivo que justificara la escasa presencia de residuos de disparo en el pasamontañas (efecto lavado). El tribunal provincial de apelaciones asegura que "no cabe atribuir a tal hallazgo un significado de inequívoco y unívoco signo incriminatorio, máxime cuando el arma nunca fue hallada".

Asimismo, respecto a la cadena de custodia, los magistrados advierten de que "dado el gran tiempo transcurrido desde que se produjo el disparo hasta que se ha efectuado el análisis, ello no debería ser obstáculo para la detección de residuos de disparos asociados al hecho, siempre que las prendas hayan estado debidamente custodiadas y sin manipulaciones durante todo el tiempo transcurrido".