Segundo árbol que cae en una zona peatonal de la ciudad en cinco días

Un nuevo incidente del arbolado de la ciudad. Ayer a primera hora de la mañana, un árbol caía en la senda peatonal que discurre por el margen derecho del río y une Oira con Outariz. Una zona transitada por multitud de vecinos a cualquier hora del día.

Tras conocer el suceso, los viandantes de la senda mostraron su preocupación por los dos últimos sucesos que llevaron al gobierno municipal a llevar a cabo un estudio sobre el arbolado de la ciudad para conocer de primera mano el estado de salud de los mismos.

"Pues menos mal que no le cayó a nadie encima porque pudo ser peligroso", dice una usuaria y vecina de Ourense. Hace cinco días uno de los árboles del Parque de San Lázaro se cayó y provocó asombro, incertidumbre y críticas por parte de los vecinos.

Ambos incidentes no son ajenos y los vecinos expresan su preocupación. "No queremos ni saber cómo están esos árboles porque si lo preguntamos seguro que están mal. Esta zona (por Outariz) no la cuidan nada, entonces pasa lo que pasa. Además, este tiempo en verano no es normal, si ya se caen así en verano no me quiero imaginar lo que pasará en invierno con todas las ciclogénesis", dice otro vecino de la ciudad, mientras señala el árbol caído en Outariz.

La empresa que gestiona las zonas verdes de la ciudad iniciará un estudio para conocer el estado de salud y fuentes municipales dicen que "no queremos riesgos, queremos que nuestros parques sean seguros". Cayó el del Parque de San Lázaro y fue un hecho "esporádico y puntual", pero ya son dos árboles que caen en zonas peatonales de la ciudad sin daños personales ni materiales de consideración "gracias a Dios" como otra vecina.

El servicio limpieza cortó el árbol y arrimó los troncos hacia un lado de la senda peatonal para no obstaculizar el paso de los viandantes.