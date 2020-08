Los once municipios con brotes se reparten el 70% de los casos registrados en la provincia

Desde que arrancó el mes de agosto se ha detectado casi un brote de Covid-19 de media al día en la provincia de Ourense. El único que ha quedado desactivado desde la entrada en la nueva normalidad es el de Beariz, que se registró en la segunda semana de julio y afectó a cuatro personas procedentes de México.

El resto, y suman 17, están todavía activos y suman 91 contagios y dos personas fallecidas (un matrimonio de nonagenarios en Vilar de Barrio). Los casos registrados en estos focos activos concentran el 70% de los positivos en el área sanitaria.

Los 17 brotes activos se reparten entre once municipios: Baños de Molgas (3 contagios), Vilar de Barrio (8 más dos fallecidos), Chandrexa de Queixa (4), O Carballiño (dos focos con cuatro casos cada uno), Avión (3), San Cibrao (4), Barbadás (dos brotes con 7 y 4 casos), Ourense ciudad (tres focos con tres casos cada uno y otro con seis), Laza (6), Viana do Bolo (13), Verín (3) y un brote no adscrito a ningún municipio, con 13 positivos detectados.

El área sanitaria insta a la población a permanecer alerta y seguir cumpliendo las instrucciones de las autoridades sanitarias: higiene frecuente de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad. Y en caso de presentar algún síntoma compatible con la infección como tos, fiebre o cansancio, quedarse en casa. y evitar el contacto con otras personas, hasta recibir instrucciones de su centro de salud o PAC.