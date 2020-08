Compromiso por Maceda reclama solución a la turbidez del agua de la traída

Compromiso por Maceda denuncia que el agua de la traída estuvo saliendo turbia en las viviendas y negocios desde casi que a principios de julio sin que el Concello obligara a la empresa distribuidora, Geseco, a corregir el problema a pesar de que varias personas pidieron una solución. La turbidez era tan grande que el agua "solo servía para utilizar en el retrete pero no para el aseo personal y mucho menos para lavar verduras y otros alimentos".

Ante ello, pide al alcalde, Rubén Quintas, que le exija a la empresa un informe detallado de las causas por las que más de un mes los vecinos no pudieron utilizar un agua que "salía turbia y en ocasiones con marcado hedor, siendo un posible riesgo para la salud de los que se atrevieran a consumirla". También le pide que busque una solución para que no se repita este problema, ya que "no nos sirve la disculpa de que hubo un consumo excesivo porque ese no es el motivo".

Recuerda que el pasado verano también hubo este problema, pero este año fueron más días en que el agua no se pudo usar, y "habrá que tener en cuenta la mala calidad del agua que nos suministra Geseco cuando finalice la concesión actual".