El parque natural de O Xurés, de nuevo pasto de las llamas

Un incendio forestal declarado en la noche del domingo en la parroquia de Requiás en el municipio ourensano de Muíños ha quedado extinguido en la madrugada de este lunes tras quemar 2,5 hectáreas en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.





ACTIVO un lume no concello ourensán de Muiños, parroquia de Requiás, que afecta o Parque natural do Xurés. Segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada provisional é de arredor de 3 hectáreas. Medios terrestres traballan no seu control. #IFRequiásMuíños