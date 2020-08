Limiar pide que se habiliten aparcamientos en las traseras de la rúa Marcelo Macías

El presidente de la Federación de Vecinos Limiar, Manuel Mosquera Rodríguez, pide al Concello de Ourense que gestione la cesión de fincas en la parte trasera de los edificios de la rúa Marcelo Macías, mediante convenios con sus propietarios, para que puedan ser utilizadas como aparcamientos de la maquinaria que interviene en las obras de la mencionada vía y para los clientes de los establecimientos de la zona. Mosquera Rodríguez advierte de que los comercios "no podrán resistir durante el año que se van a realizar las obras", si la administración local no habilita aparcamientos alternativos, teniendo en cuenta que se van a suprimir las 50 plazas que tiene la calle, por lo que "los clientes no podrían parar para hacer sus compras".

Mosquera está convencido de que muchos de los establecimientos de la zona "acabarán cerrando sus puertas definitivamente", si los clientes no pueden parar por las obras, después del duro varapalo que tuvieron que soportar durante el estado de alarma y el confinamiento, debido a la pandemia del coronavirus.

El líder del movimiento vecinal propone como solución que el Concello realice convenios con los propietarios de varias fincas, mediante el pago de cantidades que cubran los impuestos que tienen que abonar cada año o superiores, dependiendo de las características y superficie de las parcelas que cedan, "para proceder a su limpieza y acondicionamiento, tras meterle una pala para que puedan transitar los vehículos". Hay que tener en cuenta que Marcelo Macías "es la calle que cuenta con mayor intensidad de tráfico de la ciudad".

Manuel Mosquera también anuncia que se va a dirigir al Concello de Ourense "para saber quién es la persona designada para hacer el seguimiento de la obra", ante la necesidad de "evitar graves problemas como los que se registraron hace una década". En ese sentido, recuerda que, por la falta de seguimiento, la empresa concesionaria terminó colocando la tubería de la red de alcantarillado a una altura superior a la necesaria, por la aparición de roca junto al antiguo "Bar Paloma", por lo que nunca pudo recoger las aguas pluviales procedentes de las fincas, causando el hundimiento de la calzada, al colarse por debajo.

El presidente de Limiar aclara que la Xunta realizará las obras de la rúa Marcelo Macías, pero luego serán recepcionadas por el Concello de Ourense, por lo que "tiene que hacer un seguimiento de las mismas, para que sea ejecutada como establece el proyecto".

Mosquera recuerda que hace diez años, el gobierno bipartito formado por el PSOE y el BNG "se repartieron las concejalías de Infraestructuras y Urbanismo", dejando al primer departamento sin arquitectos, por lo que "no supervisaron la ejecución de las obras". La tubería quedó a "un nivel superior al que debería tener y el desastre se completó con la quiebra de la empresa adjudicataria".

El presidente de Limiar muestra bastante preocupación después de hablar con técnicos y personal de la empresa adjudicataria, al tener conocimiento de que ejecutarán la obra por trozos, al comprobar que "hay tuberías que se encuentran a menos de cuarenta centímetros de profundidad". Mosquera lamenta que adjudicaran la obra "sin comprobar ese problema, que encuentran ahora tras escanear la calle. No tiene sentido que lo hagan ahora, y se encuentren con el problema de que, como mínimo, tienen que profundizar cuarenta centímetros para cambiar el aglomerado".

Manuel Mosquera planteará estos problemas en la próxima junta de áreas, que se celebra a final de mes. También se dirigirá a la Administración autonómica para ver el proyecto. Lamenta que solo lo hayan visto "los responsables de Carlasca, que representan a la parte más elevada del barrio de A Carballeira y no tienen ninguna relación con la rúa Marcelo Macías".

Los vecinos también muestran preocupación por la coordinación de las empresas que tendrán que intervenir en la zona, para proceder al cambio de la canalización de gas, abastecimiento de agua, telefonía y fluido eléctrico, además del alcantarillado. "Hay que renovar todo, para que no se tenga que levantar de nuevo la calle por lo menos en cincuenta años. No vamos estar siempre tirando con el dinero, al tratarse de fondos públicos, y con molestias para los vecinos y el comercio de la zona", recalca. El presidente de Limiar ya le ha facilitado al concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, el teléfono de alguno de los propietarios de parcelas que podrían dejar fincas para habilitar zonas de aparcamiento, pero no tiene constancia de que se realizara ninguna gestión hasta este momento.

La empresa adjudicataria ya está trasladando material a la calle para iniciar la ejecución de las obras, además de realizar mediciones y marcaje.