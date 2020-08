Carballo, manos de guitarrista y dibujante

Cuando Manuel Carballo (Ourense, 1967) tenía 5 años, organizaron en el colegio una exposición en la que quería participar. "Cuando entregué mi dibujo, me lo rechazaron porque creían que lo había calcado y que no era posible que un niño dibujara así. Me dio mucha rabia porque era un dibujo que me había llevado mucho tiempo hacer, ¡y que no había copiado!", recuerda. En la infancia, cultivó la afición por la pintura y por la música, dos facetas creativas que, según la experiencia de Manuel, tienen nexos comunes. "Para mí hacer un dibujo es como hacer una canción. Vas moldeando líneas y luces igual que si fueran notas musicales que van encajando en esa melodía que tienes en la cabeza. Es cierto que el dibujo es más visual, y puede impactar o gustar más porque te llega con la primera mirada. En todo, caso consigo sentirme bien tanto si hago el dibujo que tengo en la cabeza como si monto esa melodía que me da vueltas. El arte es arte en cualquiera de sus formas".

Carballo, que atesora más de 30 años de experiencia como compositor y es profesor en su academia, convivió desde niño con la creatividad, en su entorno inmediato "Llevo dibujando desde pequeño, al igual que con la música. En mi familia hay y hubo -alguno ya ha fallecido- pintores, escultores y músicos. Mi padre fue uno de los últimos alfareros de Tioira, Maceda, y también uno de mis tíos tenía una alfarería en Niñodaguia, donde yo aprendí de pequeño a hacer alguna que otra pieza y, sobre todo, a jugar con el barro. Puedes crecer entre artistas y no serlo. Yo no sé cuánto de artista tengo pero sí es cierto que siempre me rodeó el arte y siempre me gustó. De pequeño me agradaba por igual jugar a hacer una escultura, pintar o tocar la guitarra con mis hermanas y amigos", relata.

En la adolescencia, entusiasmado con los cómics, "me puse a dibujar en esa línea. En muchos de ellos, en Zona 84 sobre todo, siempre traían explicación de técnicas para dibujar y pintar aquellos paisajes y personajes que te hacían soñar y parecían reales. Así que fui practicando una y otra técnica a medida que conseguía materiales, aunque no lograba lo que quería: dibujar lo más real posible, como si se tratara de una fotografía".

Su ilusión era estudiar Bellas Artes, "pero no fue posible, así que me matriculé un par de años en la escuela de arte Antonio Faílde, pero tampoco allí encontré quien me pudiera encaminar. Así que me convertí en autodidacta, comprando libros y posteriormente con Internet, aprendiendo lo que puedo de unos y otros", dice.

Una nueva vía profesional

Manuel recurre a las redes sociales para compartir su vena de dibujante, con un estilo hiperrealista. En uno de los primeros días de confinamiento salió a pasear con su perro Oaky -significa pequeño roble en inglés- y dos gaviotas habían descendido del cielo al asfalto en una calle vacía. Esa idea fue creciendo y culminó en 'A new different world' (un mundo diferente), una canción creada en la reclusión forzosa que Carballo y el resto de integrantes de su banda grabaron desde casa con sus respectivas aportaciones. Ese periodo también reactivó su afición a los lápices de colores. "La cuarentena me sirvió no solo para componer canciones, sino también para retomar el dibujo, que tantas veces había dejado de lado por falta de tiempo. Así que ahora me he propuesto avanzar. Ahora mismo estoy probando nuevas técnicas, y mi intención es que forme parte de mi vida profesional si lo consigo", explica.

En las últimas semanas ha hecho varios y los encargos empiezan a ser habituales. "Llevo haciendo retratos muchos años, aunque solo en grafito y sin dedicarle mucho tiempo. Ahora mismo tengo entre manos cuatro que me han encargado en estos últimos 15 días", dice. "Pero no solo quiero hacer retrato. Mi intención es pintar láminas para vender, realizar talleres presenciales con grupos reducidos y dar clases por internet, dibujando con los alumnos aunque estén a miles de kilómetros. Internet nos brinda una herramienta increíble libre de virus y un montón de problemas".