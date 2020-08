La casa Taboada, una muestra del Modernismo en la ciudad

"Tres cosas hay en Ourense que no las hay en España: el Santo Cristo, el Puente y las Burgas hirviendo el agua", dice el famoso proverbio popular ourensano. Por suerte, a pesar de que en nuestra ciudad se han cometido a lo largo de los tiempos verdaderas aberraciones urbanísticas, todavía tenemos en pie estos tres elementos tan significativos que el dicho popular ha reflejado. Aun recordamos, cuando éramos más jóvenes, que hubo un alcalde ourensano que tuvo la "feliz" idea de tirar el puente medieval sobre el Miño (de "romano" solo tiene las bases próximas al agua), para eliminar el cambio de rasante. Menos mal que sus "asesores" de aquel entonces le quitaron la idea de la cabeza y todavía hoy podemos disfrutar de nuestro antiguo puente, aun cuando en su día, pese a la oposición de Ferro Couselo, el director del Museo Arqueológico, no se pudo evitar que se colocase el vial debajo de uno de sus arcos, otra de las muchas aberraciones urbanas ourensanas llevadas a cabo. Aberraciones que nuestro buen amigo José Ramón Fernández-Ojea ( "Ben-Cho-Shey") supo denunciar en un hermoso artículo publicado en el número 265 del periódico gallego A Nosa Terra (época histórica) del 1 de octubre de 1929, en el que da una opinión sobre la ciudad de Ourense, ciertamente acertada y con mucha retranca. Traducimos del gallego al castellano y sus palabras no tienen desperdicio: "Aquí estuvo la iglesia de San Francisco. Aquí fue el convento de Santo Domingo. Aquí hubo un hospital que le llamaban de San Roque. Aquí fue el Museo, allí la Biblioteca, allá la Escuela Normal, más allá el Instituto. Esta plaza tuvo una fuente. Este desierto fue el Jardín del Posío. Ourense es un pretérito perfecto deshecho, y un futuro de lo más imperfecto. A Lugo le robaron su alma gallega, y Ourense es un alma en pena". Sus palabras valen incluso para hoy, al tener una enorme actualidad y racionalidad. Todavía no sabemos los ourensanos y ourensanas que pecado hemos cometido, pues muchas de las obras iniciadas o no desde hace décadas están paradas y sin terminar. Muchos, no sin razón, comentan que en nuestra ciudad las obras "son obras de romanos", dicho popular muy acertado, y a lo mejor porque, según nuestro sabio Florentino Cuevillas, el origen de nuestra ciudad es romano y al inicio se denominó "Auriensis". Los casos paradigmáticos del edificio de la cárcel del Progreso, el hotel balneario de las Burgas, el edificio del antiguo hotel Barcelona, el mercado de abastos, la parálisis del plan de ordenación urbana desde "in illo tempore", etc., son tristísimos ejemplos de lo que comentamos. Y no vemos que las distintas administraciones le pongan remedio, castigando a nuestra ciudad de forma infame, injusta y miserable. En Ourense, lo que no se derribó para construir adefesios, como el caso del hermoso hotel Roma, en cuyo solar se levantaron unas infames galerías, fue cambiado de lugar y durante el traslado se perdieron muchas piezas. Ejemplos tenemos de sobra y de sus "itinerarios": la estatua de Concepción Arenal, la capilla de San Lázaro que "se fue" a Peliquín, la fachada de San Francisco que "se vino" para el Parque, la puerta del hospital de San Roque (porque el edificio desapareció para levantar Correos) que está en la Trinidad, la estatua de Otero de la Alameda al Corregidor...Y es mejor parar, pues lo de "Ourense es un alma en pena", frase de nuestro Ben-Cho-Shey, continua siendo una gran verdad. Y, entre otras cosas, va a continuar siéndolo si no somos capaces, por ejemplo, de salvar, restaurar escrupolosamente y recuperar para nuestra ciudad, y darle un uso cultural, la hermosa casa modernista conocida como "Casa Taboada", situada en el número 109 de la calle Progreso y diseñada por nuestro excelente arquitecto Vázquez Gulías, por encargo de Alejandro Anta Nóvoa, propietario del solar. Hoy da pena verla abandonada, con sus accesos llenos de suciedad y porquería, cuando es una ejemplar muestra de arquitectura modernista completa y pura que tenemos en Ourense. Tan importante (o más) para nuestra ciudad, que si fuese un cuadro de Velázquez o de cualquier otro gran pintor.

El 7 de septiembre de 2018 en el pleno municipal ourensano el grupo de "Ourense en Común", por medio de una acertada moción, en la que pedían que la Casa Taboada fuese declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), por ser "un ejemplar único del modernismo ourensano y de la propia obra de Vázquez-Gulías", apoyaban que la mencionada casa tenía que ser puesta en valor antes de que se perdiese definitivamente por el abandono y ruina en la que se encuentra. Y porque un monumento arquitectónico único como este debía ser preservado y conservado para que las futuras generaciones pudiesen disfrutar de su extraordinaria belleza como legado material, arquitectónico y urbano de la historia ourensana. Tema en el que coincidimos plenamente, pero a día de hoy no sabemos nada de como está el tema de la declaración y los pasos o no que se hayan dado sobre el particular en nuestro ayuntamiento, preocupado más por las obras faraónicas ya desde el paso por la alcaldía de Manuel Cabezas. La propia nieta del arquitecto, Lucila Vázquez-Gulías, decía no hace poco que la Casa Taboada así abandonada "es un dolor, una lanza en el costado, por lo que el Concello de Ourense no debiera olvidar su compromiso de declararla como Bien de Interés Cultural (BIC)", para añadir también que, de las obras diseñadas por su abuelo en nuestra ciudad, "este es el edificio que corre más peligro. Un edificio tremendamente representativo porque es el único modernista de la ciudad, del que no solo nos sorprende su exterior sino también los hermosos interiores del mismo". De las numerosas obras arquitectónicas diseñadas en nuestra ciudad por Gulías - el hotel Roma hace tiempo derribado, por desgracia - la única que es completamente de estilo modernista, tanto en el exterior como en los interiores, es la Casa Taboada (en su origen era el número 121 de la calle Progreso y hoy, después de los cambios de numeración realizados, el número 109, y durante más de treinta años albergó en su bajo la famosa farmacia Taboada Allú). Los otros edificios son de tipo ecléctico, albergando diversos estilos artísticos, incluido el modernista. Porque Gulías llegó a alcanzar una formación arquitectónica muy sólida, con estudios realizados en París, Madrid y Berlín, e incluso en Viena. Lugares en los que se empapó, entre otros, del estilo y arte modernista.

La arquitectura modernista y su estilo surgen al evolucionar el eclecticismo y el historicismo, e integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. De alguna forma el modernismo, surgido en Bélgica gracias a Van de Velde, con la denominación de "Art Nouveau", y con gran desarrollo en la ciudad austríaca de Viena, al coincidir en ella durante unos años varios arquitectos modernistas verdaderamente representativos de este estilo. Y también en España, de donde era el arquitecto Víctor Horta, uno de los arquitectos más puramente modernistas, que desarrolló su trabajo en el país belga, y, muy especialmente, el extraordinario arquitecto catalán Antonio Gaudí, con una inmensa obra realmente genial en la Ciudad Condal, como todos sabemos, incluyendo el Parque Güell, La Pedrera y el templo de la Sagrada Familia.

Sabemos de la sensibilidad de la arquitecta municipal Elvira Carregado, admiradora como nadie de la extraordinaria obra arquitectónica de nuestro gran arquitecto Daniel Vázquez-Gulías, del que por suerte conservamos todavía en nuestra ciudad muchas de las obras por él dirigidas y diseñadas, a la que le pedimos que agilice las gestiones delante de las actuales autoridades municipales, para que la Casa Taboada sea totalmente recuperada. Sobre la que la arquitecta llegó a decir muy acertadamente: "Gulías plantea una fachada modernista, el elemento principal es la galería, en readaptación al lenguaje tradicional, prolongando esta en toda la fachada (?) El modelo es de concepción casi gaudiniana, con una estructura ondulante que golpea la visión y casi la mente, como en una ensoñación. Toda la estructura de madera, las balconadas de hierro, cada cual diferente; los elementos decorativos se agitan y modulan entre ellos. (?) Hay muestras inapelables de "art nouveau" en el portal, donde figura un mosaico en forma de zócalo decorado con plantas acuáticas, raíces entrelazadas y tallos en paralelo. El edificio no deja indiferente a nadie, merced a esa fachada de ensoñación y una galería que impresiona. (?) El edificio se ha convertido en un icono que debemos salvar ya".

Después de recuperada la Casa Taboada, y restaurada escrupolosamente en su exterior e interior, respetando totalmente el estilo modernista que la innunda, es necesario darle más tarde un uso cultural que la dinamice. Entre las posibles alternativas que proponemos está el dedicarla a museo temático de Ourense (bibliográfico, visual, fotográfico y artístico), que era lo que en su día querían para el antiguo Banco de España el grupo formado por Marcos Valcárcel, Segismundo Bobillo, Indalecio Vidal y otros ourensanos ilustres. La otra alternativa podía ser dedicarlo a ser la sede en Ourense de un Centro Tagore, teniendo en cuenta, que fue Vicente Risco el primero que habló en España del escritor y educador de Bengala-India. De esta forma, Ourense entraría en la red de ciudades del mundo con centros dedicados a Tagore: Urbana-Illinois, Buenos Aires, São Paulo, México, Londres, Edimburgo, Berlín, Venecia, Calcuta, Daca y Santiniketon. Sabemos que el profesor Paz donaría a la ciudad de forma gratuita su excelente biblioteca Tagore, la mejor privada del mundo, para colocarla en este local. Y Ourense aparecería en el mapa planetario. De paso también podríamos darle el nombre de Gulías a la plaza que está en frente, pues en su día "el capitán Eloy no se llevó con él al Alférez Provisional". Y en el lugar donde está la estatua de San Rosendo, que podemos trasladar a Celanova, colocaríamos una del arquitecto Gulías, que bien merece por su gran obra, realizada en nuestra ciudad.

(*) Educador Social y Animador Cultural