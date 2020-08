Adif emprende la retirada de los vagones arrojados al Sil y la Xunta pide aclaraciones

Adif inició ayer el operativo de retirada de los vagones de mercancías arrojados ladera abajo, uno a la orilla del Sil, hechos "descabellados" según la ministra Teresa Ribera por los que la Xunta pide una explicación. Las labores de retirada del tren descarrilado el 28 de julio en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), obligan a interrumpir la circulación, cuyo tráfico había sido restablecido ayer. Renfe establece un plan alternativo de viajes.

El objetivo es la retirada de los cuatro vagones: dos junto a la vía, en el lado del talud; un tercero en el terraplén y el último en la orilla del Sil. Adif sostiene que la solución, "consensuada y ejecutada por los técnicos de Adif y de Renfe", consiste en el desmontaje in situ de los vagones, para facilitar el traslado de los mismos fuera de una zona de difícil acceso. Tras las críticas que suscitó la estrambótica manera de deshacerse de los vagones, el administrador dice que para la retirada, ahora, "se están tramitando los permisos preceptivos, como la autorización de uso de maquinaria no forestal ni agrícola en zonas próximas a montes, que debe emitir la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia), y la autorización de trabajos en zona de protección del cauce del río, competencia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil". El organismo de cuenca no dio permiso a que los vagones se tiraran al agua.

"Los técnicos de Adif están en contacto permanente con dichos organismos ambientales para avanzar en las tramitaciones necesarias. La comunicación con los técnicos y responsables de los organismos ambientales es constante y continuará siéndolo", esgrime Adif.

Se emplearán dos grúas de carretera de 80 toneladas, que permitirán estabilizar los vagones situados junto a la vía y, a su vez, posibilitarán el descenso de trabajadores y equipos hasta el vagón situado en la orilla del río Sil, para posteriormente retirar las secciones desmontadas. Los restos de los vagones sean transportados por vía férrea en plataformas , hasta la cercana estación de Quereño. Para permitir el trabajo de las grúas será preciso construir un vial de acceso para vehículos de carretera, de 400 metros de longitud, entre la estación de Sobradelo y el punto del descarrilamiento. El perímetro será desbrozado para minimizar el riesgo de combustión de la vegetación por el empleo de maquinaria. El trabajo con grúas sobre la plataforma ferroviaria requiere el acondicionamiento de la misma para preservar los elementos de vía a la vez que se genera una plataforma de trabajo para dicha maquinaria. A su vez será necesario el desmontaje de la catenaria en la zona de trabajos.

La duración estimada de los trabajos será de aproximadamente una semana, "previsión supeditada a la obtención de los permisos necesarios, el aseguramiento de la integridad de los trabajadores del operativo y del entorno, y a la propia evolución de las tareas en unas condiciones de notable complejidad", señala Adif. La duración prevista incluye las tareas previas de acondicionamiento de la infraestructura y accesos al punto, la retirada de los vagones así como el reacondicionamiento de la plataforma ferroviaria y la reposición de la catenaria.

El administrador ferroviario promete analizar y promover, con la supervisión y aprobación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, las medidas de restauración del entorno para su completa recuperación al estado previo al descarrilamiento. Además, mantiene abierta una investigación "para conocer todos los detalles de lo sucedido en las maniobras de encarrilamiento de 11 vagones del tren". Según su versión, "está analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante las actividades de retirada del material descarrilado, en las que también participó Renfe como titular del tren. Una vez se disponga de todos los datos, se depurarán, en su caso, las responsabilidades pertinentes".

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda remitió ayer sendas cartas a los ministros de Transportes, José Luis Ábalos, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que pide que se tomen las "medidas oportunas" para evitar que la caída al río Sil de dos vagones del tren descarrilado dañe el patrimonio natural del entorno.

Tras el visionado de las imágenes que circulan por las redes sociales y en las que unos operarios arrojan unos vagones al río desde la línea ferroviaria en la que el tren descarriló el pasado 28 de julio, el departamento de la Xunta indicó en la carta dirigida a Ábalos que "el vídeo recoge lo que parece una conducta totalmente inadmisible". Reclama al Ministerio de Transportes que, como responsable de Adif, "clarifique oportunamente los hechos" y urge a que "se adopten las medidas oportunas para evitar consecuencias en el patrimonio natural y la biodiversidad". En la misiva remitida al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Xunta reclama también información sobre los hechos.

Precisamente, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó el suceso de "descabellado" , y exigió la retirada de los vagones del río. "La manera de despejar las vías ocupadas por vagones descarrilados en ningún caso puede ser despeñarlos al cauce", señaló.

Además, la Confederación Hidrográfica, que no autorizó que los vagones se tiraran al cauce, anunció ayer la apertura de diligencias previas para investigar y determinar los daños al dominio público hidráulico. Sus investigaciones apuntan a una premeditación en los hechos. "Los vagones habrían sido empujados de forma intencionada para que se produjera su caída por el talud". Su análisis de muestras determinará si hubo contaminación

Por su parte, Adega solicitó ayer al Ministerio Fiscal la apertura de una investigación contra la entidad pública empresarial Adif por presunto delito contra el medio ambiente y recursos naturales.