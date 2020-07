"Dile a mis hijos que no matan a su padre por ladrón ni asesino, sino por ser decente"

"Dile a mis hijos en todo momento que su padre perdió la vida de forma violenta no por ser un ladrón ni un asesino, ni un mal ciudadano, y que fue al contrario, perdió la vida por ser persona decente, amante de todos sus ciudadanos, sin fijarse nunca en el ideal que tenían ni en su condición social; muero convencido de que esta es la razón suprema por la que me hacen desaparecer".

Son parte de las 523 palabras, tan certeras como las balas que le quitaron la vida, que forman parte de la carta con la que Manuel Suárez Castro (1890-1937), primer alcalde socialista de Ourense, que presidió la corporación local en 1936, se despedía de su mujer e hijos un 22 de julio de 1937, horas antes de ser fusilado por las tropas franquistas, tras el alzamiento que desencadenó la Guerra Civil.

Ayer, 83 años después de su fusilamiento, recibió un homenaje en un lugar simbólico, en las escalinatas de la iglesia de Santa María Nai, al lado del Concello de Ourense, un acto organizado por el Partido Socialista, con presencia de políticos y otros excargos de la ciudad y en el que nietos de Suárez leyeron algunos fragmentos de aquella misiva, tan elocuente como actual.

"No pueden triunfar aquellos que para conseguirlo se ahogan en sangre", señalaba en aquella misiva, a la que dio lectura uno de sus descendientes. No estuvo esta vez su hija, Lolita Suárez, quien a sus 97 años afirma que "ya no me pueden las piernas, pero todo lo que se haga por restituir la memoria será poco. Mi padre era un hombre leal y honrado. Esa es su mejor herencia para nosotros", señaló.

Los socialistas ourensanos honraron la memoria del que fuera alcalde de Ourense durante la República, y que ostenta la medalla de Oro de la tercera ciudad de Galicia.

Ofrenda floral

En el acto se realizó una ofrenda floral a Manuel Suárez, que ya era hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad, así como en el recuerdo de todas las víctimas represalia por la dictadura franquista. Contó con la intervención del secretario provincial de los socialistas, Rafa Villarino y familiares de Manuel así como representantes sindicales de UGT o Juventudes Socialistas. Se leyeron manifiestos de BNG y Cs. La trayectoria de Manuel Suárez estuvo ligada a la defensa de los derechos de los trabajadores, lucha contra el caciquismo y al progreso económico, social y democrático de la ciudad hasta el día que lo fusilaron.