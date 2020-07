Cualedro vuelve a arder

El equipo de lucha contra el fuego está tratando de extinguir un incendio activo que comenzó sobre las 14:45, en la parroquia de San Millán, en el municipio de Cualedro. El foco está próximo a un núcleo de viviendas. En una jornada en la que Ourense se encuentra en riesgo extremo de incendios y con altas temperaturas. De acuerdo con las primeras estimaciones de la Consellería de Medio Rural, las llamas han consumido 20 hectáreas.





Otro incendio que se suma a la lista de los que sufre la provincia ourensana en los últimos días.se produjo el que ya es considerado el primer gran incendio forestal del año en Galicia en Monterrei. Para alcanzar esa categoría el fuego debe calcinar al menos; el del concello ourensano ha arrasado. Además de este, se produjeron otros incendios en la misma provincia. Los que afectaron a la parroquia deque quemaron casiha informado este domingo la Consellería do Medio Rural.Esta no es la primera vez que el fuego afecta a Cualedro. El municipio sufrió en 2015 uno de los incendios más voraces en Galicia y else quemaron cerca devarias localidades estuvieron en serio peligro, y ardieron fincas y viñedos además de paisajes emblemáticos la Serra do Larouco.