El dueño de Lusi asegura que fue extorsionado

El dueño de la perrita "Lusi," que fue robada en la acera el pasado día 10 cuando Manuel Míguez estaba regando en su huerto en el pueblo de Soutopenedo, asegura que fue víctima de extorsión durante varios días en los que le pidieron rescate por su mascota, incluso ya estando ésta de vuelta en su casa. Quiere alertar al resto de personas para que no caigan en manos de este tipo de delincuentes.

Un viernes se robaron a su perra y el sábado noche la encontró en una casa del polígono de Barreiros. Pero ese mismo día horas antes empezaron los mensajes pidiéndole 800 euros para el lunes. Debía acudir a Correos y allí le darían el número de cuenta, pero la oficina estaba cerrada por ser fin de semana. Siguió recibiendo mensajes y amenazas de matar a "Lusi", incluso fotos por whatsapp de un montículo de cartones en la tierra donde supuestamente ya yacía muerta.

El lunes fue a Correos pero no apareció nadie y le contestaron que habían visto a la policía merodeando. Míguez explica que no dijo nada antes sobre estas amenazas ya que ese delincuente aún no sabía que ya había encontrado a su perra, y le siguió el juego porque tenía la esperanza de descubrirlo. Solo informó a la Guardia Civil que se puso a investigar pero sin éxito hasta ahora. Está seguro que esa persona es de Ourense porque conoce detalles de su entorno familiar y laboral. Quiere que no le pase lo mismo a otros, pensando sobre todo en las personas mayores a las que los perros les sirven de compañía y terapia, y el dolor que les causaría perder no solo a su mascota sino el dinero. Da las gracias a las redes sociales y medios de comunicación que ayudaron a que alguien le informara dónde había visto a Lusi.