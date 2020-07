Rik, el belga de Trives al que el confinamiento dejó en Galicia: "Hay tranquilidad, todo es verde"

En A Pobra de Trives, en la falda de la cumbre de Manzaneda, Rik Vermuyten encontró una segunda residencia para respirar tranquilidad y disfrutar de la naturaleza, en contraste con la vida en Amberes, más bulliciosa. "Todo lo que veo desde mi casa es verde", destaca. Este belga de 69 años, ya jubilado, llegó a su casa gallega el 10 de marzo, solo cuatro días antes del Real Decreto que declaró el estado de alarma. El confinamiento y el cierre de fronteras le impidieron regresar la semana siguiente, como quería, a su país, en el que alterna estancias. Esta noche emprenderá el viaje de vuelta. "Voy y vengo". En Ourense pasa unos 120 días al año. Lleva casi cuatro meses de manera continuada en Trives, un destino que eligió siguiendo los pasos de otras cinco familias belgas -la mujer que conformaba uno de esos hogares ya ha fallecido- que compraron en la zona, y a los que ya conocía. "Antes de este año hacía más calor, este no. En cuatro meses, once días de sol, los he contado", se ríe.

Desde unos siete u ocho años antes, Rik buscaba una segunda residencia en Galicia y la influencia de sus compatriotas -cuatro de las familias combinaban como él estancias en Bélgica con periodos en Trives-, fue determinante para elegir este municipio ourensano del Macizo Central, de unos 2.000 habitantes. Además de la paz y la naturaleza aprecia la gastronomía de su segunda tierra. "Hay una costa enorme y me gustan mucho el pescado y el marisco. ¿El pulpo? También, claro, aunque es más de Marruecos que de aquí", dice este hombre, que se dedicó a la "medicina oriental" y a la consultoría sobre macrobiótica. Su retiro no es completo y aún da cursos de vez en cuando.

Los gallegos parecen, de entrada, según ha observado Rik, "un poco más cerrados que la gente de Bélgica, y solo después de que los conoces por un tiempo se abren y ya todo va bien. Tengo buena relación con varias personas de aquí". Llegar desde Amberes a su otra casa de Trives supone atravesar gran parte de Europa y embarcarse en un viaje larguísimo. Rik recorre en autobús los cerca de 1.900 kilómetros de trayecto que separan sus dos viviendas. "Son 28 horas".

El confinamiento resultó más llevadero en un entorno como el que disfruta en su casa del rural. "Me gusta la naturaleza y la tranquilidad. Aquí tengo un gran jardín para producir mis propias verduras. He tenido muchas cosas que hacer. Hay muchos animales: salamandras, ranas, serpientes, zorros", explica este hombre belga, de tono afable y jovial. Pero a pesar de la paz de su entorno y del entretenimiento natural que le ofrece su parcela, echó en falta no poder moverse en el estado de alarma, ya no solo para seguir yendo y viniendo de su país, sino para desplazarse a otras provincias de Galicia, como por ejemplo a Santiago de Compostela, "donde tengo amigos y no pudo verlos".

Los pueblos, comparte, ofrecieron un plus de protección durante el confinamiento, con el estado de alarma impidiendo las llegadas de fuera. "En Trives hubo muy pocos contagios y Galicia fue el primer lugar en salir. En el rural la manera de vivir es mucho más vinculada a la naturaleza, en comparación con las ciudades". En Amberes, destaca Rik Vermuyten, "siempre hay tráfico y ruido, mientras que aquí tranquilidad".