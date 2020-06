Atención Primaria alerta del riesgo de bajar la guardia ante el Covid con la llegada del calor

Todavía no existe una evidencia científica concluyente sobre como reaccionará el virus Sars-Cov-2 antes las altas temperaturas, por eso las autoridades sanitarias siguen insistiendo en la necesidad de cumplir escrupulosamente con las medidas de higiene y distancia social. Y también en Ourense, que soporta veranos abrasadores y rara vez escapa a una ola de calor.

El buen tiempo y las ganas de salir a pasear y reunirse tras tres meses de confinamiento conllevan riesgo si no se respetan estas recomendaciones porque, recuerda Mercedes Hernández, médica de Atención Primaria en el centro de salud Nóvoa Santos de Ourense, el virus sigue ahí y en cualquier momento puede producirse un rebrote.

Por eso invita a "no bajar la guardia" a pesar del rayo de luz que ha traído la "nueva normalidad" y seguir extremando las precauciones frente al Covid-19. "Somos humanos y vulnerables y preferimos agarrarnos a lo que parece positivo, pero no hay ninguna prueba de que el calor frene la pandemia", alerta.

Hernández es promotora del programa "Salubrízate" de Atención Primaria dirigido a mejorar la salud de los mayores a través de hábitos saludables, y señala que este colectivo ha demostrado ser muy "sensato" ante las normas de seguridad sanitaria, tanto durante la pandemia como antes. Y al igual que son los más vulnerables al impacto del Covid-19, también los son frente al calor extremo, por eso es necesario, insiste la doctora, seguir las recomendaciones básicas.

"Lo que estamos recomendando a la gente es lo de siempre, llevar una vida saludable, porque además es lo que genera más defensas en cuanto a protegerse del virus, tanto del Sars como de otros", explica. La vida sana implica dormir entre 7 y 8 horas y sobre todo, aunque sea menos, "que sea un sueño reparador". También es fundamental la alimentación asegurando "comidas variadas, poco condimentadas y, ahora que es verano, frescas, preferiblemente ensaladas, y pescados y carnes cocidos o a la plancha".

Ante el calor excesivo es bueno beber frecuentemente para mantenerse hidratado pero evitar los alcoholes: "Es muy importante en esta época porque no es lo mismo una cervecita o una caña que abusar de la bebida. Y si bebes de más pierdes el control, bajas la guardia y estás más expuesto al Covid". Situaciones así incrementan el riesgo de transmisión y la posiblidad de rebrotes.

Las medidas más efectivas en esta lucha contra el virus son, además del lavado de manos, la distancia social y la mascarilla. Y son las que hay que reforzar también en verano aunque la estación invite a las celebraciones concurridas o la mascarilla resulte asfixiante. "Sigue siendo necesaria, sobre todo en espacios cerrados, y hay que tener en cuenta que no todas las mascarillas artesanales valen, hay que poner filtro y que se adapte bien a la cara porque si queda muy floja es como si no la llevaras", explica Mercedes Hernández.

"La mascarilla protege al que la lleva y a los demás, pero todavía se ve gente en la calle que no la lleva, que se cree inmune pero el virus lo puede tener cualquiera", añade. La doctora apela por ello a la responsabilidad individual y pide que no se relajen las medidas en las piscinas y espacios públicos: "Si vas a ir a un sitio, una terraza, una tienda, un restaurante, y hay mucha gente no pasa nada por darte la vuelta y volver más tarde".

Admite que la mascarilla puede ser muy agobiante para personas mayores, sobre todo aquellos que padecen insuficiencia respiratoria o cardíaca, pero anima a no dejar de usarla ajustando los horarios de salida a aquellos en los que haya menos gente. "Y sobre todo en ciudades pequeñas como Ourense, donde las aceras son estrechas", y no siempre se puede asegurar la distancia social.

Uno de los principales riesgos está en las reuniones familiares que se producen en verano con la llegada a Galicia de parientes de otras comunidades y países, advierte. "Mi recomendación es mantener las distancias, ya nos abrazaremos cuando llegue un momento más oportuno. Lo ideal es reunirse al aire libre y para eso Galicia tiene espacios abiertos que están deseando que los ocupemos".