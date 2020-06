Los días finales de Peggy Records

En la novela 'Carrusel', Berta Dávila escribe que "a diferenza única entre a música e as matemáticas é o fío, a narrativa. A música quere tender un fío, as matemáticas trazan unha liña recta sen principio nin fin". Las cifras de las diversas crisis, las del sector y las generales, ponían difícil que Peggy Records hubiera llegado hasta aquí, pero la única tienda de discos nuevos en Ourense practicó la resistencia. Antes de la pandemia, Carlos Álvarez tenía previsto echar en abril el cierre tras 31 años de actividad, pero el confinamiento, que paralizó la vida el 13 de marzo, impidió el plan previsto y difirió el final. "Mi casero habló conmigo y me ofreció el local de forma gratuita durante mayo y junio, porque yo le había pagado marzo y abril. Así que decidí seguir adelante para tener dos meses de liquidación".

El próximo viernes, 26 de junio, será el último día de la tienda Peggy Records. Después, Carlos trasladará el stock sin vender a un bajo de su propiedad -"unas 15 o 20 mil unidades, seguro, entre vinilo, cedés, libros y películas", calcula-, y se tomará unas vacaciones generosas para dedicarse desde septiembre solo a la venta online y a la atención personalizada, por correo y teléfono, de esos clientes -muchos, amigos- que aún entienden su papel como el de un prescriptor de música, no solo un comerciante. "¿Qué sentiré al bajar la persiana? Seguramente la sensación de agradecimiento será la emoción más grande", anticipa. "Está siendo una despedida muy bonita y muy agradable para mí. Es un sueño poder cerrar de esta manera, porque lo normal es que estas cosas pasen por un motivo triste, como haber quebrado. En mi caso se debe a un cambio en mi manera de trabajar y de vivir. Mucha gente está agradeciendo mi trabajo y yo siempre les estaré agradecido a ellos. Me voy feliz a casa". Respeto y admiración correspondidos, como el que se profesaban Charlie Parker (jazz) y Stravinsky (clásica). En 1951, en el Birdland, el club de Nueva York bautizado en su honor, el saxofonista se percató de la presencia del compositor de San Petersburgo. Mientras improvisaba, Parker tocó unas notas de 'El pájaro de fuego', un ballet obra del ruso. A Stravinsky le impactó tanto que derramó el güisqui de su vaso.

En los últimos días, cada visita a Peggy se acompaña de una despedida. "Antes del Covid, tras anunciar el cierre, venía muchísima gente. Cada día era Navidad. Desde la reapertura sí he vendido más que en un día normal, pero a clientes y gente que conozco, no de aquella manera un tanto impulsiva". Será un adiós sin fiesta final, por precaución, para evitar posibles contagios, porque el virus sigue. El cierre de Peggy deja sin un lugar físico, sin un espacio compartido, a aficionados a la música que descubrieron estilos y artistas recorriendo con los dedos las estanterías, escuchando consejos personalizados que los algoritmos de Spotify o Youtube tal vez ofrezcan, pero de una forma mucho más desapasionada. Porque la música, como destaca Joan Margarit de la poesía, "sirve para introducir en la soledad de las personas algún cambio que proporcione un mayor orden interior frente al desorden de la vida".