Un agua puede tener el cartel de "excelente" , pero no ser apta para el baño por cianobacterias

Cuidado con el resultado de los análisis, advierten expertos como los de Ríos Limpos. En anteriores ediciones del inicio de la temporada de baños se colgaron carteles, que en algún caso calificaban la calidad de esas zonas como "excelente" para el baño, pese a ser peligrosa la inmersión. en esas aguas. Eso se debe a que las muestras tomadas por el laboratorio público controla que no se no se superen los parámetros microbiológicos máximos permitidos de Escherichia coli y enterocos intestinales. Si estos sobrepasan el límite se considera que existe un episodio de contaminación, que obliga a los ayuntamientos a tomar medidas y a realizar otros muestreos de inmediato. Sin embargo no se controla las presencia de cianobacterias, producidas por el vertido incontrolado de contaminantes al río. Eso provocó que el año pasado en O Corgo Muíños, pese obtener la calificación de "excelente" no se apto para el baño pues el agua era verde por cianobacterias contaminantes.