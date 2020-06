El pimiento de Arnoia teme perder mercado con la pandemia del Covid

La Festa do Pemento de Arnoia se celebra todos los años el primer domingo de agosto y a ella acuden miles de personas que durante tres días degustan este sabroso producto de la huerta de O Ribeiro. Pero este año se está valorando por parte del Concello si la fiesta se suspende o se celebra reduciendo su festejo "a nivel local", señala el alcalde, Rodrigo Aparicio. Ello dice es algo que se está discutiendo estos días. Y en el caso de suspenderse, "se pierde un nicho de mercado que habrá que buscar la forma de recuperar por otro lado", apunta, por su parte, el presidente del Consello Regulador de la IXP, Francisco Vázquez.

La plantación de esta campaña lleva el mismo ritmo de los años anteriores y se prevé que alrededor del día 20 llegue el producto al mercado, aunque ello dependerá mucho "de como evolucione el tiempo". Se plantó la misma superficie, alrededor de una hectárea aproximadamente, y desde el ente regulador se sigue trabajando en el objetivo de recuperar la variedad autóctona y eliminar la hibridación que está presente.

Y mientras tanto, este año "esperamos que el mercado nos acepte más kilos". Confía en que el Covid-19 "no afecte al devenir de la campaña. El problema que nos podemos encontrar es la restauración que está arrancando a marchas muy cortas y otros aún no arrancaron, y eso puede ser un handicap para la venta del producto. También hay fiestas que no se harán".

De no celebrarse este año la Festa do Pemento "se pierde un reclamo grande, y entre el Concello, el ente regulador y la organizadora habría que estudiar hacer una promoción del producto. Algo habrá que hacer"., concluye.