El Concello baraja no reabrir la la piscina termal de As Burgas hasta septiembre de 2021

Las termas públicas de Ourense, no abrirán por ahora y la piscina termal de As Burgas podría permanecer cerrada al público hasta septiembre de 2021, esas son las cifras, que según el portavoz del BNG, Luis Seara, dio a conocer la edil de Termalismo, en la a junta de área celebrada ayer.

Según las explicaciones aportadas por la concejal solo se abrió el balneario de Outariz, el de explotación privada, porque " están tratadas sus aguas con cloro". El BNG afirma que en esta junta de área de Termalismo " les explicaron que en cuanto a la piscina termal de As Burgas, un reclamo turístico al lado del manantial del mismo nombre "este recinto estaba preparado para tratamiento con cloro, pero la edil nos dijo que nunca se había usado y no sabe si funcionaría".

De este modo "el Concello afirma que renovó la concesión de la vigilancia del recinto termal de As Burgas, aún cuando estas no se abran hasta septiembre de 2021" indicó ayer el BNG.

Luis Seara señaló que "no sabemos si es cierto que nunca se usó el tratamiento con cloro, porque en la anterior junta de área se nos dijo que no, y en la de ayer que sí había un sistema de este tipo, aún cuando nunca se use"..

Otro de los aspectos que se dieron a conocer ayer, en otras junta de área, la de Hacienda y Contratación, según el BNG es el problema para las ayudas a autónomos anunciadas por el alcalde, pues hubo un informe jurídico que alertaba de defectos en las bases,. "Modificaron las bases y están pendientes dicen del nuevo informe jurídico, y la modificación presupuestaria para estas ayudas está en Intervención desde el 2 de junio", indica el BNG También denuncian que no asistió a la junta de Comercio la edil área, pese a la difícil situación que está viviendo este sector.