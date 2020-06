El primer beso de Iria y Amador desde marzo

Hay un poema de Karmelo C. Iribarren que parece compuesto para el día que vivieron ayer Iria González (Ourense, 37 años) y Amador Fernández (A Coruña, 41). "Te veía / llegar, / cruzar la puerta, / darme un besazo en el morro, / mirarme a los ojos / de esa manera única, / como solo tú miras / a los ojos: rompiendo / el calendario". La fase 3 une lo que el estado de alarma separó en marzo. La pareja -desde el 11 de marzo no estaban juntos- se reencuentra tras haber salvado la distancia entre Ourense y A Coruña con muchas videollamadas. "Al final nos veíamos y hablábamos más que antes, hacíamos tres o cuatro al día", dice Iria. "Pudimos hablar y mantener los sentimientos al día, y ahora hacer una simple llamada parece extraño. Con el reencuentro físico los dos nos hemos visto más delgados y yo a ella, más bajita que antes", comenta él, y ambos se ríen. "Esas cosas no se perciben por el teléfono". La tecnología tampoco puede suplir la magia de un beso, que sabe casi como el primero después de tres meses viviendo lejos. "Hemos sido muy escrupulosos y precavidos para tener la confianza de poder besarnos, dormir juntos y estar juntos", incide Amador.

La crisis sanitaria que alteró el mundo no ha abierto una sola grieta en su amor, pese a la distancia y al tiempo. La relación dura más de tres años. Por el trabajo de Amador, ya estaban acostumbrados a que él pasara en A Coruña dos o tres días por semana. La crisis sanitaria se interpuso y no solo impidió una celebración entre amigos inicialmente prevista en Santiago para el fin de semana en el que se declaró el estado de alarma, sino que impidió que regresara a Ourense. No estaba permitido hasta la reanudación, ayer, de la movilidad entre las provincias gallegas, con el inicio de la fase 3. "Es un reencuentro en la tercera fase en toda regla", bromeaba Iria, tras la bienvenida y horas previas de nervios. "Estuve con el corazón en la boca toda la mañana, histérica, me temblaba todo".

"Pensábamos al principio que solo serían 15 días pero pronto nos dimos cuenta de que duraría mucho más, incluso nos temíamos que llegara a julio. Lo fuimos llevando y sabíamos que esto no afectaría a una relación como la nuestra, que no acababa de empezar". Los dos han dado ejemplo cumpliendo a rajatabla la norma de cada momento. "Había que hacer lo que había hacer e intentamos cumplir lo mejor posible. Me confiné con mi hijo y no quería jugármela en ningún momento. Tocaba ser responsables y fuimos responsables", afirma ella. "Me da un poco de rabia que algunas personas se escaparan antes de tiempo, pero allá los demás, hicimos lo que había que hacer".

Responsabilidad y cautela

Amador coincide. "Quisimos ser muy responsables. Además del niño de Iria, yo tengo sobrinos y padres mayores, y alguno de los de ella pertenece a grupo de riesgo. Yo estuve muy próximo al paciente cero en A Coruña, en la misma oficina el mismo día que se detectó, y no sabía si podía tener el virus ni cómo se contagiaba. Preferí mantener el contacto con el mínimo número de personas posible. Durante más de dos meses no he salido de casa, ni a comprar".

La pareja es cautelosa y, ante la desescalada, va despacio, a su propia velocidad. "A pesar de los cambios de fase creemos que no se debe andar por ahí a la ligera", considera Iria. "Yo quiero subir a Coruña y bajar a Ourense con la máxima confianza de poder ir sin transmitir el virus. No me gustaría hacerlo por haber ido a tomar unas cañas", añade él. La celebración del reencuentro después de tres meses será entre ellos y en casa. El hogar acoge a la pareja, unida de nuevo tras afianzarse con la distancia. El amor, como escribió Julian Barnes en 'Niveles de vida', "es el punto de encuentro entre la verdad y la magia".