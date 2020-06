Un estudio realizado por el área de bienestar de la Diputación de Ourense revela que un 62 % de los turistas que han tenido que anular sus estancias en balnearios, a causa del confinamiento, volverían a elegir la provincia para pasar sus vacaciones termales.

Con el documento en la mano, el presidente de la institución, Manuel Baltar, tiene clara la situación: "El termalismo gana al coronavirus en la provincia termal", dado que el estudio "remarca la fortaleza de nuestra singular seña de identidad turística: el termalismo, y el éxito de la anticipación en planificar la desescalada económica, que el gobierno provincial viene realizando durante estos meses para hacer frente a los efectos sanitarios, económicos y sociales del COVID-19".

Baltar considera que el documento pone de manifiesto "la gran fortaleza del termalismo en la provincia de Ourense, una oferta de ocio y salud que revalorizará su potencial y que seguirá mejorando infraestructuras, servicios y tecnología, para afianzar a Ourense como el primer destino termal y de naturaleza de España y uno de los más importantes de Europa, en un momento en que la realidad social se encuentra en un punto de inflexión para las alternativas de ocio y vacaciones". Y destaca: "Ourense es ya, sin duda, un referente de seguridad y confianza para el visitante, uniendo termalismo, gastronomía, cultura, deporte, medio ambiente e historia, en una oferta que no tiene competidores".

El estudio elaborado por el área de bienestar de la Diputación se ha realizado sobre 1.109 personas, para conocer la decisión de venir a los balnearios de la provincia a través del Programa de Termalismo Social de la institución provincial, después de que el estado de alarma haya obligado a suspender el proceso de solicitud de plazas y a anular los turnos de marzo a junio de este programa.

El objetivo era conocer cuántas personas volverían a solicitar plaza en lo que queda de año y cuántas mantendrían sus reservas en los balnearios. A fecha 14 de marzo, 2.444 habían reservado plaza, de las cuales 392 ya disfrutaron del programa entre los meses de enero y febrero. Pero debido a la pandemia 1.254 plazas fueron suspendidas por el estado de alarma y 798 personas tienen la plaza reservada hasta diciembre.

De las 2.052 personas pendientes de disfrutar del Programa de Termalismo de la Diputación de Ourense a fecha 14 de marzo, 1.886 tenían previsto venir en pareja y 169 en solitario, por ello, para conocer su decisión de venir o no a los establecimientos balnearios de la provincia, el área de bienestar de la institución consultó mediante una encuesta on-line a 1.109 personas (943 con pareja y 166 solas), para poder estimar la demanda del programa.

Las conclusiones del estudio señalan que las personas no residentes en la provincia, a las que se anuló la plaza por el confinamiento, muestran un alto porcentaje en la decisión de volver a reservar plaza este año (62 %), mientras que el 8 % no la reservará de nuevo y el 30 % aún no lo sabe. En cuanto a las personas residentes en la provincia de Ourense que tienen reservada su plaza a partir de julio, el estudio muestra que el 44 % irá al balneario en la fecha reservada, mientras que el 40 % todavía está indeciso. Además, el 4 % ha dicho que irá al balneario pero que cambiará la fecha y el 12 % dice que no irá este año.

De las personas no residentes en Ourense que tienen reservada su plaza entre julio y diciembre, un 51,4 % irá al balneario en la fecha reservada, frente al 32,2 % de personas que aún no lo han decidido. El 10,7 % ha respondido que no irá este año y el 5,7 % que irá pero que cambiará la fecha.

Las personas residentes fuera de la provincia que vendrán en tren y que tienen su plaza reservada entre julio y diciembre, un 62,2 % irá al balneario en la fecha reservada, mientras que un 25,1 % no lo tiene decidido, el 1,9 % dice que irá al balneario pero que cambiará la fecha y el 10,7 % no irá este año.