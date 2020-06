Línea de ayudas para los daños agrícolas en 2019

La Delegación del Gobierno en Galicia destaca que el plazo para solicitar ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas por daños vinculados a inclemencias meteorológicas, como los ocurridos en varios municipios de la provincia de Ourense en julio de 2019 permanece abierto hasta el día 27 de este mes.

Las ayudas, que se dirigen a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dedicadas a la producción agrícola primaria, consistirán en una subvención de hasta el 70% de los daños valorados por un perito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 euros. La suma de esta subvención y cualquier otra ayuda o ingreso público o privado al que tenga derecho el solicitante, "no podrá superar el valor del daño o perjuicio producido. El presupuesto máximo para estas ayudas es de 5.417.000 euros".

De estas ayudas podrán beneficiarse los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, bien sean personas físicas o jurídicas o unidades económicas o patrimonio separado que no tengan personalidad jurídica, que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su producción para daños registrados en las explotaciones para las que en las fechas del siniestro no hubiera finalizado el período de suscripción del correspondiente seguro, si el titular de la explotación suscribió el seguro el año anterior, para daños sobre producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones, no estuvieran garantizados por dicho sistema y para daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados. Según el Real Decreto, solo serán subvencionables los daños derivados de la destrucción total o parcial de la producción agraria y los medios de producción asegurables.