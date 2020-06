"En primera línea estamos todos los eventuales y los Covid"

Están cansadas del sistema y les incordia la falta de empatía de las autoridades que lo gestionan. "No podemos creer que prorroguen esos contratos porque dicen que los Covid están en primera línea y nosotros no. Los eventuales estuvimos en diversos servicios como, por ejemplo, el de Urgencias donde entraba gente que no se sabía que era positivo y después sí. Por ello que en la primera línea estuvimos todos".

Luchan por una sanidad pública que sea "digna" en la asistencia sanitaria y también se rebelan contra "la precariedad". A.M. tuvo que trabajar mucho para tener tres meses de paro: "Para tener algunos meses de paro tuve que estar acumulando contratos de hasta cuatro años. El problema no son los contratos, en general, es todo, porque hay días que te levantas y no sabes el servicio en el que vas a estar y eso influye en la calidad asistencial que le das al paciente".

Los que tienen "Contratos Covid" apoyan a sus compañeros "sin dudarlo" porque "seguimos perteneciendo a los eventuales y ahora son ellos pero perfectamente mañana podemos ser nosotros los que no tenemos contrato y otros sí. No es justo".