Eventuales: "La actualización de las listas es fundamental ya que puede decidir si trabajamos"

"Sergas, ¿y las listas pa´cuando?". Puede ser el 'hit' del verano de 2020, aunque los enfermeros eventuales tienen la sensación de que ya es "un clásico". Medio centenar de profesionales cumplen con la segunda protesta a las puertas del hospital ourensano para sacar del Servicio Gallego de Salud un compromiso de que "se cumpla el pacto de contratación".

A.M. es enfermera eventual y se presenta. "Yo soy de las que está abajo en las listas". Un síntoma de que prácticamente no hay otro tema de conversación que no sea la lucha por unas condiciones equitativas. Empezó en marzo un contrato de acúmulo "de tarefas" en una planta que no era Covid pero interactuaba con pacientes con coronavirus. " Empezó su contrato en marzo y terminó en abril cuando la pandemia estaba en su máximo apogeo. Entre medias el estado de alarma -condición en la que se ampara el Sergas- provocó que la implantación y ejecución de "contratos tipo Covid" donde un gran número de profesionales que están abajo en las listas o incluso fuera de ellas empezaran a trabajar en el hospital ourensano para aliviar la carga asistencial y sustituir a los sanitarios contagiados.

"Desde abril no trabajo y probablemente no trabaje en todo el verano porque no se respeta el principio de la contratación. Nosotras estamos por encima en las listas y queremos una recompensación porque la gente que está por debajo en las listas, está trabajando por ser contratos Covid y nosotros no. No es justo", dice A.M. que se siente como un número y no como una persona. "Para el sistema somos números, no personas".

E.L.: "Los contratos ofertados para el personal eventual deben seguir unas pautas justas e iguales para todos a la hora de ser ofertados, siendo, por ejemplo, el número que tienes en la lista general de contratación, que varía según los méritos de cada profesional. No tendría sentido que una compañera sin experiencia laboral o formación, se les oferten contratos antes que a otra que sí la tengo. El propio sistema estaría actuando de manera contradictoria con sus normas".

Las listas

A.M. subiría más de 200 puestos en las listas si fueran definitivas. El Servicio Gallego de Salud retiró el 2 de junio las listas después de un error grave después de no disponer de la nota de la oposición en la baremación. Hecho que fue rectificado. "Es un chiste que en pleno S.XXI las listas estén sin actualizar después de todos los programas y las posibilidades telemáticas que hay de hacerlo".

E.L. dice que "la actualización de las listas es fundamental ya que puede decidir si trabajamos o no ese verano y si tenemos un trabajo con una cartelera fija o no lo tenemos. Nos daría una estabilidad laboral de quince días o un mes".

El colectivo estudia nuevas movilizaciones ante la prórroga de los contratos Covid y la "inacción" del Sergas de corregir su situación. "Estamos doblemente perjudicados, sin la actualización de las listas y sin poder trabajar durante todos estos meses en los que tendríamos que haber trabajado".