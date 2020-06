Entidades sociales reiteran sus mensajes para que la Xunta abra sus instalaciones

Las entidades sociales de la provincia de Ourense como Raiola o Limisi obtuvieron el apoyo político local para demandar a la Xunta de Galicia la apertura de sus instalaciones después de que la Administración determinara que hasta septiembre no se volverían a abrir las puertas.

Las declaraciones de varias familias puso de manifiesto la importancia que tienen esta entidades no solo en el mantenimiento cognitivo de los usuarios si no en también en la parte física donde se sienten partícipes de las actividades y estimulan sus sentidos. Ahora los usuarios "tienen dos posibilidades o se quedan en casa o van al bar, no hay más", dice una familia.

Y es que con el escenario actual, las entidades sociosanitarias se mantienen cerradas pero esperan arrancar una respuesta positiva después de escuchar a las familias y arrancar el compromiso local de los partidos políticos para escribir al responsables de la Administración gallega, para que posibilite la apertura de estas instalaciones ya que para algunas familias son "esenciales".

Entre las peticiones de las familias se encuentran las demandas por los atrasos cognitivos de los usuarios y la apatía de estos, pero también con la conciliación por sus trabajos o empresas, ya que "ellos son totalmente dependientes si estamos con ellos no podemos atender a nadie más y así nuestros negocios van a acabar yendo a la quiebra o a cerrarse y entendemos que eso no es lo que quieren las autoridades que nos gobiernan".