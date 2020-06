Ourense se compromete con el medio ambiente

Ourense tiene un color verde que identifica a una ciudad que mezcla urbe con medio rural a la vez. Ayer, en el Día Mundial del Medio Ambiente la Concellería competente realizó una serie de actividades para poner en valor la flora y la fauna autóctona e implicar a los más jóvenes. Además, colectivos verdes también celebraron su particular día haciendo que fuera otra jornada más y poniendo corazones en los árboles. Ellos opinan que la flora de Ourense está "descuidado" y que todavía hay deberes pendientes para tener un verde más potente y poderoso.

La palabra medio ambiente es tan vasta que el concepto enraíza actividades mundanas con las que se puede proteger la tierra, sin salir de casa o sin ponerse una capa. Ayer, en el Día Mundial del Medio Ambiente -como todos los días desde la instauración del uso de la mascarilla por orden del Gobierno- se volvieron a ver mascarillas tiradas por los parques, por las calles, por las aceras y en cualquier esquina en la que fijes un poco la vista. Del plástico, la misma fotografía. La pandemia ha implantado una serie de medidas de prevención y seguridad, además de higiene, que provoca la desconcentración de la conciencia ambiental, solamente es necesario mirar cuántos guantes de plástico o cuántas mascarillas se tiran a la acera. Incivismo, sí, pero también poca conciencia ambiental.

Con la fotografía de la pandemia -la del plástico tirado en el suelo-, ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente donde el gobierno municipal realizó una serie de eventos que se iniciaron con la visita por parte del concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, a la única "árbol senlleira" de la ciudad de Ourense. La historia de una ciudad encerrada en sus ramas y raíces: "Es el vecino más legendario de la ciudad. Es majestuosa". El árbol situado en el barrio de As Lagoas será puesto en valor, después de que el representante político explicara que el Concello es "beneficiario de una ayuda de la Administración gallega que permitirá la conservación del emblemático monumento ourensano de belleza natural que crece desde hace más de cuatro siglos".

Además, el gobierno municipal volvió a poner las jardineras en el centro urbano después de "su renovación y puesta a punto de su ornamentación floral, que forman parte de los trabajos de mejora estética de la ciudad".

Ya por la tarde, los menores visitaron el parque Montealegre,, donde disfrutaron del descubrimiento de la naturaleza y conocieron la fauna y la flora de primera mano, y gozaron de una merienda "sostenible" bajo la filosofía "kilómetro cero".

Jorge Pumar destacó que "las vocaciones científicas y el respecto al medio ambiente son dos de los pilares básicos de mi trabajo en el Concello. Estos niños son nuestro futuro y serán los verdaderos impulsores de una ciudad más verde, más limpia y más sostenible".

La "patrulla" de los árboles

Amigas das Árbores es un colectivo que defiende el mantenimiento, la conservación y los cuidados necesarios para el buen desarrollo de la flora de Ourense. Un grupo de vecinos vio como un par de árboles -cerca de la piscina Rosario Dueñas, por detrás de Os Remedios- estaban en una situación delicada y procedieron a limpiarlos y a curarlos. José Luis formó parte de esa "patrulla" espontánea: "Eran dos árboles que se estaban secando y estaban dañadas. En este Concello hay pasividad con los árboles y hay veces que después de limpiar las zonas verdes se van acumulando resto en las raíces de las árboles y al concentrarse y calentar tanto el sol tienden a fermentar y las árboles se acaban secando. Por ello, las limpiamos y recogimos eso". Advierte que no existe una patrulla oficial como tal, pero que ayudan al cuidado de los árboles.

"No somos una patrulla ni mucho menos, yo soy afín a la asociación y creemos que sería bueno, que al igual que hay una patrulla gatuna que ayuda a los gatos hubiera una para los árboles, porque hay cierto abandono en los árboles de Ourense. No es solo desbrozar y ya está, los árboles necesitan unos cuidados, no solo es mantenimiento. Además, en el paseo de la pista roja desde el Muíño da Veiga hasta el Matadero hay 130 alcorques que no tienen árboles y deberían estar todos llenos. El medio ambiente se cuida todos los días no uno solo. Además, en O Couto también vimos que las aves no tienen donde beber después de clausurar las fuentes por lo que pusimos bebederos para que puedan beber y hemos visto que se paran de forma continuada".