La CIG denuncia "falta" de seguridad en el centro de "Os Miragres"

La Confederación Intersindical Gallega denunció ayer a la Consellería de Política Social y a su jefatura territorial de Ourense por "incumplimiento" y "falta de seguridad" en el centro de Nuestra Señora de Os Miragres, en Cabeza de Vaca. En concreto, explican que "en el lugar elegido para las visitas, la capilla, no hay dos metros de separación entre el visitante y el visitado; las mamparas no miden más de 1,80 metros y son de tela; el local no tiene ventilación; y no se hace ningún tipo de control de medición de temperatura -solamente se lavan las manos, se limpian los zapatos y cubren un cuestionario".

Y, desde el sindicato, proponen que se hagan una serie de acciones preventivas como son la "revisión y actualización de los riesgos laborales y la adaptación del espacio a utilizar para visitas con todas las medidas". Además solicita por escrito la "suspensión cautelar del régimen de visitas a las personas usuarias del entro y la adecuación del local destinado con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la prevención en cada visita que se realice al centro".