La autoterapia de Aixiña en la "nueva normalidad"

Antonio, Camila, Susi y Susana son usuarios de Aixiña. Fabiola los cuida y los mima sin tocarlos, son los nuevos protocolos. Raquel libera sus mentes y los escucha en su faceta de psicóloga, mientras que Lalo organiza actividades con el distanciamiento social de una forma amena. Todos se sientan en una mesa para profundizar en lo que han vivido. No es solo una huella en forma de recuerdo, sino que es un presente vivo como los sentimientos que afloran en cuarenta minutos de conversación. Unidos "como en familia" superaron los positivos en el centro y se adaptan a una "nueva normalidad".

Una mirada introspectiva guía para soltar sentimientos escondidos, liberar emociones disimuladas y sobre todo compartir el recuerdo del coronavirus, un pasado que todavía permanece. La Asociación Aixiña acepta la idea de una charla en grupo -entre ellos, ya que el centro está cerrado- para abordar cómo vivieron el tener a positivos en el centro y su visión de la "nueva normalidad".

Cristina es la moderadora aunque su rostro no aparece. Raquel, la psicóloga, y Lalo, monitor de ocio, narran el proceso de adaptación a los protocolos y cómo influye en el día a día desde la gestión del centro. "El viernes 13 de marzo cerramos el centro. Pensamos que era un periodo puntual de tiempo, pero no ha sido así, llevamos más de dos meses y se han extremado las medidas de precaución. Entra y sale el mínimo personal y el contacto se ha reducido". El discurso de Raquel bien podría servir para una lección en el Congreso: "El día a día en el centro fue un proceso de adaptación a todos los protocolos y a todo lo que nos estaba llegando, porque no sabíamos nada del virus y poco a poco sabíamos más, entonces teníamos que adaptarnos con la mayor rapidez. Algo que nos ha unido a todos, la verdad".

Fabiola es auxiliar y fue uno de los primeros positivos del centro y de Ourense: "Cuando me enteré que tenía coronavirus no sabía qué iba a pasar. Pasé mucho miedo. Primero quise salir del centro para evitar contagiar a compañeros y usuarios. Me sentí muy culpable. En mi confinamiento siempre me rondaba la preocupación de qué había pasado con los usuarios de la residencia o con las compañeras. Me preocupaba saber a quién había infectado y si lo había hecho yo". Tuvo todos los síntomas y superó el virus. "Pido a la gente que sea consciente y que tome medidas de precaución. Yo lo pasé, pero se pasa muy mal".

Antonio, Camila, Susi y Susana son usuarios del centro. Para Antonio, que fue un posible caso sospechoso de contagio, se trató de "una enfermedad más". Susi, que fue positiva, "lo llevó bien" porque fue asintomática. Todos tuvieron miedo y los profesionales que les cuidan añadieron a la rutina del miedo la tensión como acompañante para no tocar ni tener contacto.

Cuarenta minutos después de una mesa redonda se liberan y emocionan por pasar lo peor de la pandemia. Camila dice que "me emociona ser parte de vuestras vidas, me hace muy feliz". Susi apuesta por el mismo mensaje y añade que "ver que se preocupan por mí, emociona".

El día a día en Aixiña no es el mismo, pero permanece la unión y el vínculo de una familia. Todavía no pueden utilizar el gimnasio ni salir a dar ese paseo de 10 minutos que Camila tanto anhela. Sin embargo, todos están bien, son negativos y ahora la "nueva normalidad" no permite tener ese cariño de antes. Intentan no darse besos, pero la autoterapia ha liberado sentimientos en todos ellos. En las familias, como en la vida, hay crisis y ellos ya la han superado.