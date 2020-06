De curar en África a luchar contra el Covid

Domingo Martínez es un médico internista cubano y experto en geriatría que desde 2010 ejerce en la residencia DomusVi de Ourense. Antes de iniciar su carrera profesional en Galicia trabajó seis años en África, donde luchó con epidemias como el cólera, la meningitis o el dengue, pero en ninguna de ellas, afirma, "con tanta incertidumbre como la que se ha vivido con el coronavirus".

Y con una preocupación constante que, en su caso, ha llegado a quitarle el sueño, algo que no le había sucedido nunca: "Me he despertado a las 3 de la madrugada sin saber por qué, de repente, pensando en un paciente o en los compañeros", asegura.

A Domingo Martínez le ha tocado enfrentarse a la Covid-19 en uno de los focos más vulnerables, los geriátricos. En su residencia, la DomusVi de Barrocás, con 150 plazas, solo se registraron tres positivos entre los usuarios y ninguno entre el personal. "Podríamos hablar de una victoria teniendo en cuenta lo que ha sucedido, y ojalá que no se vuelva a repetir", señala, y atribuye el mérito al trabajo en equipo, la unidad y la dedicación de todo el personal.

Cita la coordinación y comunicación diaria entre el CHUO, el Hospital de Piñor, la unidad de Hospitalización a Domicilio, los centros de salud, la residencia y la dirección general de la empresa como un factor clave en el abordaje de esta crisis. Pasado el peor trago, apela a la responsabilidad ciudadana para evitar un nuevo brote: "Ahora viene una etapa difícil porque las personas han perdido el temor y hay una mayor relajación, pero las residencias siguen siendo lugares muy vulnerables", incide.

Volviendo a los momentos iniciales de esta pandemia, reflexiona sobre lo vivido y se detiene especialmente en reconocer el trabajo del personal de cuidados en la residencia. "Para los médicos ha sido muy difícil, por la incertidumbre que había al inicio, pero poco a poco fuimos ganando en conocimiento , sobre todo, al dedicarnos a aislar a aquellos pacientes que sospechábamos que podían tener algún problema". Pero alaba de manera especial el trabajo de los cuidadores "que ante una situación desconcertante como esta la afrontaron con valentía, manteniéndose al lado del paciente de la mañana a la noche. Para mí, esto ha sido realmente emocionante y meritorio". Destaca también que la transparencia y la información instantánea ha sido fundamental, tanto a la hora de mantener el contacto con las familias como de trabajar en coordinación con las autoridades sanitarias.

Fueron semanas, afirma, de mucha preocupación que todavía persiste y persistirá mientras no haya una vacuna. "Nuestros residentes son personas vulnerables, de riesgo alto, y con múltiples patologías, es muy factible la aparición de este tipo de enfermedades", señala, por lo que insiste en la importancia de cumplir las indicaciones de prevención en la desescalada.

"Nos hemos enfrentado a algo sin saber qué evolución iba a tener y nosotros hemos tenido suerte porque los tres pacientes evolucionaron bien, pero no estaremos totalmente tranquilos hasta que esto desaparezca o haya una vacuna".