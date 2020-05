Las librerías vuelven: "Salimos de la crisis de 2009 pero esta va a ser mucho más difícil"

Ojear las estanterías, recoger pedidos y recorrer casi en soledad el interior de las librerías, que durante más de mes y medio han estado cerradas por la pandemia del Covid-19. Desde este lunes los días, todavía rodeados de excepcionalidades, parecen un poco más normales con la reapertura, precavida, de estos negocios. La desescalada se inicia con aforo limitado, medidas higiénicas y de protección, y cita previa para reducir los contactos.

"No sé si es que la gente tenía mono de libros pero está respondiendo. Puede que ver los comercios cerrados durante estas semanas haya servido para concienciar de que el comercio local hace mucha falta", dice Moncho Martínez, de Tanco, una librería cuyos orígenes se remontan a la década de los 50. En el mes del libro cumple años Eixo, situada en la misma calle, Cardenal Quevedo. En esta ocasión tuvo que celebrar el aniversario -el vigésimo primero- con la persiana bajada. Sobrellevaron el cierre al público con la venta online y desde este lunes están apreciando in situ la fidelidad de los lectores, sobre todo de los clientes de varios años. "Hemos vuelto con más gente de la que esperábamos, estamos agradecidos", subraya Javier Ibáñez, dueño de Eixo.

En esta librería, cada lector entra solo para recoger un pedido o para revisar los títulos a la venta, en cualquier caso con cita previa. Hay gel hidroalcohólico para desinfectar y una mampara en el mostrador. Javier además lleva mascarilla. Las novedades de narrativa son los títulos más demandados y las primeras conversaciones en el regreso "son como las que se mantienen con un conocido al que hace tiempo que no ves", dice este librero.

El sector se ha enfrentado en los últimos años a la crisis económica de 2009 a 2012, a la del libro electrónico o al fenómeno Amazon. "Esta crisis va a ser mucho más difícil que la de 2009, de la que casi salimos hundidos. Ahora a muchos en el sector los va a matar. Yo lo afronto con optimismo pese a todo".

Moncho de Tanco asume que "al igual que comercios de ropa o restaurantes, puede haber librerías que se queden en el camino, aunque yo miedo no tengo". Desde que cerró el 13 de marzo el parón ha sido absoluto porque no vende por internet. "Las facturas llegaron igual y las pagué aunque había pedidos que volvieron al almacén. Las novedades editoriales se reducirán un 30 o 40%", calcula. En esta nueva normalidad, donde desinfectarse las manos con gel es una acción muy repetida, no hay más de dos clientes a la vez en la librería y las charlas que antes podían ocupar "veinte minutos o media hora con los habituales, ahora son de 'hola, ¿qué tal en casa?', y ya no nos extendemos".