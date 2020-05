La Real Banda de Gaitas dedica un CD-DVD a la gente mayor, la más castigada por el Covid-19

El director de la Escola Provincial de Gaitas y de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, Xosé Lois Foxo, realizó durante el período de confinamiento, tras el decreto del estado de alarma del Gobierno de España, una melodía de 60 minutos de duración titulada "O cantar da primavera", inspirada en piezas medievales. Tiene previsto estrenar y grabar este trabajo en CD-DVD las próximas navidades, en la catedral de Ourense, como homenaje a las personas mayores -principales víctimas del Covid-19-, que Foxo ha visitado sistemáticamente en los últimos cuarenta años, en las comarcas de Valdeorras, O Bolo, Viana y Monterrei, en Ourense; O Caurel, Lugo; Cerdedo, Pontevedra; Bergantiños y Malpica, A Coruña: y O Bierzo, Ponferrada, para recopilar 8.000 melodías populares que conserva en el Arquivo da Escola Provincial de Gaitas. Cronológicamente, el trabajo de campo realizado abarca desde el siglo XIII a los años setenta del XX, en los que recopiló los últimos cantares vinculados con la recolecta de productos agrarios. "O cantar da primavera" entronca en el siglo XIII, inspirado en melodías que componían los trovadores, que luego tocaban los juglares. Con respecto al texto, Foxo explica que "bebe en la tradición popular" de la Edad Media, lejos de los criterios y de los valores estéticos de la literatura actual, pese a las incursiones realizadas en esta materia por el chairego Manuel María.

Foxo adelanta para FARO un fragmento de la melodía en vídeo, de 2,40 minutos de duración, que se puede escuchar y ver en la web del periódico. Cuenta con dos partes. La primera es "un cántico lento, expresivo, tipo Martín Codax". Lo ha concebido como "un alalá, en el que no existe tiranía métrica: deja mucha libertad a la expresión. No tiene una estructura rígida, dentro del pentagrama". La primera parte está escrita en un compás binario. Se sitúa entre la música sacra y la profana. Y la segunda obedece a un compás de muiñeira. La va a cantar Rocío Pérez, acompañada por gaita. El trabajo completo, que tendrá una hora de duración, incorpora otros instrumentos, como el violín, el piano y la zanfona.

"O cantar da primavera", que adelanta hoy la web de FARO, es "la melodía ideal para acompañar la desescalada del período de confinamiento", según Foxo, con "una voz femenina, gaita en re agudo y re grave -a cargo de Marco Foxo, ambas-, violín (María Rodríguez) y piano. Cuenta con cinco estrofas. Tiene "carácter melancólico", pero "resulta muy alegre".

El fragmento adelantado a FARO cuenta con los versos: "O cantar da primavera, é cantar á nova vida. Cántao o reiseñor e tamén a anduriña. O cantar é esperanza, esperanza é cantar, quen me dera ser paxaro e no alto susurrar. Prós corazóns que sofren, vai este canto de amor, que sae da miña alma, destino ao teu corazón. Esta cantiga che entrego, a ti pomba do ceo, para que a cantes ao mundo, dende o máis outo outeiro. Quen esta cantiga cantara, dúas veces ao día, quen esta cantiga cantara, non lle faltará alegría".