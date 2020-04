"La ayuda que recibimos es más que la que pudiéramos pedir"

No dudan ni un segundo cuando se les pregunta por su primer deseo nada más regrese la normalidad, aunque esta llegue relativamente. "Ir a ver a nuestro nieto y dar un achuchón también a mi hijo y a su esposa", asegura María Caridad Saint-Félix, de 68 años. "Después de más de un mes de confinamiento, psicológicamente uno está más apretado porque añora ver caminar al nieto, poder pasear y disfrutar en el parque con él", enlaza su marido, Juan Antonio Yero, de 72. Este matrimonio de Cuba reside en un piso de alquiler social de Cáritas en Ourense. Allí reciben la compra y las medicinas que necesitan. Su carácter afable predomina en la conversación. También la gratitud. Son dos de las personas con escasos recursos inmersas en una nueva crisis que pondrá a prueba la capacidad del Estado del Bienestar para atender las vulnerabilidades. "La ayuda que recibimos es mucho más que la que pudiéramos pedir", alaba Juan.

Han pasado 51 años desde que se casaron en Santiago de Cuba, más de una década desde que están en Ourense, donde también reside su único hijo, de 48. "Estamos los dos solos confinados en casa pero somos bien llevados", dice Caridad. Ella percibe una pensión no contributiva, de 395 euros, los únicos ingresos de la pareja en esta crisis sanitaria tras la que se avecina una recesión. Pagan 155 euros por el alquiler social de su vivienda, más 45 de comunidad. "Tenemos buen carácter, lo llevamos bastante bien. Cáritas se ocupa de nosotros y Bea es nuestro ángel de la guardia", dice Juan. "Superé un cáncer y tengo varias patologías, así que el médico me ha aconsejado que no asome ni la nariz a la calle", cuenta Juan. Su mujer es asmática.

Beatriz Justo, educadora social de la ONG de la iglesia, les acababa de entregar medicinas en casa el día que tuvo lugar esta conversación. El programa de mayores se encarga del reparto en el domicilio de alimentos y fármacos -se benefician ocho unidades familiares que, como Juan y Caridad, residen en el edificio de viviendas de alquiler social-, y además trata de combatir el aislamiento a través de llamadas.

"Es un colectivo con una vulnerabilidad económica importante y también con factores de riesgo por la edad y enfermedades. Además, algunas personas no tienen familia aquí y eso supone también un menor contacto social", explica la profesional. Una veintena de usuarios de Cáritas que participan en los talleres de ocio también recibe seguimiento telefónico estos días. "Al menos que se sientan acompañados de una forma virtual", dice Beatriz.

La demanda de ayuda esencial ha crecido durante esta crisis sanitaria, con un confinamiento que ha impedido actividades de economía sumergida que aportaban ingresos a hogares sin muchos posibles. En el comedor social de la calle Mestre Vide se repartieron 666 comidas en el día de más afluencia. De hecho, trabajadores de otros programas están reforzando el servicio.

"Estamos preocupados igual que el resto de españoles", expresa Juan, en su entorno más cercano por si la crisis amenaza el trabajo de su hijo y, en general, por todos los que puedan sufrir con la recesión profunda que los organismos vaticinan para el corto plazo. No hay certezas absolutas de cómo será el futuro postcovid pero sí temor de que con la depresión económica aumente el número de personas vulnerables. La solidaridad y la asistencia social parecen, una vez más, redes de seguridad imprescindibles, además del apoyo familiar. "Siempre hemos estado presentes y vamos a continuar estándolo, por la necesidad de dar apoyo económico y acompañamiento a estas personas, que sepan que pueden contar con nosotros", afirma Justo.