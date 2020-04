El mundo raro inspiró una canción

La nueva realidad que nos embistió a mediados de marzo activó la vena creativa de artistas como Manuel Carballo (Ourense, 1967), guitarrista y compositor con más de 30 años de experiencia en la música, profesor en su academia. En uno de los primeros días de confinamiento salió a pasear con su perro Oaky -significa pequeño roble en inglés- y dos gaviotas habían descendido del cielo al asfalto en una calle vacía. Esa idea fue creciendo y culminó en 'A new different world' (un mundo diferente), una canción creada en la reclusión forzosa que Carballo y el resto de integrantes de su banda grabaron desde casa con sus respectivas aportaciones. "Todo inspira. Hasta el silencio que nos rodea", defiende Manuel.

" There are people fighting, there are people dying and sorrowfully crying but also people healing and many more believing by clapping and singing imagining a new different world", proclama el estribillo de esta canción. "Hay gente peleando, hay gente muriendo y llorando de pena, pero también personas que curan y muchas más creyendo, aplaudiendo y cantando, imaginando un nuevo mundo diferente".

David Outumuro (batería), Alfonso Aydillo (guitarra steel), Paco Dicenta (bajo) y Noelia Álvarez (coros) participaron en la grabación con medios telemáticos. Manuel Carballo subió el resultado el 17 de abril y el vídeo acumulaba hasta ayer 1.494 visualizaciones en Youtube.

Volver "corrigiendo errores"

"Me puse a tocar y salió una melodía. Unos dos o tres días antes, durante el paseo con el perro a las 8 de la mañana, me había llamado la atención el silencio: no oías más que a los pájaros y había dos gaviotas en medio del asfalto. Eso fue un poco la chispa. Me paré a pensar y fue saliendo la letra a medida que tocaba; en media hora había brotado casi todo", cuenta Manuel. "El mensaje que quería transmitir era el de la esperanza de que aprendamos de todo esto que estamos sufriendo y ojalá una vez que volvamos a la normalidad hagamos un mundo diferente, corrigiendo errores a nivel político, social y humano. Ojalá aprendamos de esto y podamos conseguir un mundo nuevo, más sano, más humano y con más sentido común".