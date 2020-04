34 días de lucha contra el virus en el CHUO

Detrás de su cabeza, un arcoiris. Un símbolo de esperanza para alimentar la energía de lucha contra el coronavirus en un momento de constante esfuerzo vital por sobrevivir.

Laura Gómez, de 33 años, y natural de León lleva más de una treintena de días en cuarentena hospitalaria y pasó 21 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital ourensano a donde fue trasladada después de estar en el comarcal de O Barco con síntomas que se agravaban de coronavirus: "Gracias a dios estoy bien y gracias a dios estoy viva".

Su historia es la de tantos contagiados que presumen un final feliz y una superación al coronavirus que se antoja más pronta que tarde. Su espíritu convence con sus palabras y sus ganas.

"El tiempo que llevo aquí es dura, pero valoras detalles que antes no valorabas por ejemplo oír hablar a alguien, un comentario o un simple dibujo", admite con la voz entrecortada todavía. Las marcas del coronavirus se notan y se llevan por dentro. Sus cicatrices tardan en curar, pero siempre ha estado apoyada en todo momento y eso la ha servido para coger impulso en los momentos más difíciles de la cuarentena hospitalaria.

Explica: "Hacía videollamadas los primeros días en el Barco de Valdeorras con la familia y con la gente que lo sabía, después vino mi traslado a Ourense y días antes de salir de la UCI recibí dos llamadas de mis padres, concretamente a mi pareja. Eso fue un subidón de adrenalina impresionante, porque te das cuenta de lo que está pasando. Y además, también recibí llamadas de compañeros de trabajo de las dos empresas que trabajo y se han portado chapeau".

En realidad, ella luchaba contra un enemigo invisible, pero no lo hacía sola. Primero los sanitarios de O Barco, después los profesionales de la UCI-Covid 19 del hospital ourensano y ahora el personal de la planta donde se recupera de los síntomas padecidos por el coronavirus.

"El personal sanitario te trata como una más de la familia. Tanto el personal de la UCI como el personal de la sexta sur, donde me encuentro, es impresionante, el aplauso de las 20:00 se queda corto para todos ellos", admite con sentimiento.

Su sangre es leonesa , pero es barquense de adopción y es uno de los ejemplos que evocan que al coronavirus se le puede ganar. Es un caso atípico, con 33 años ha pasado 21 días en cuidados intensivos y ahora todos quieren que se recupere pronto, aunque el tiempo no pasa para ella en su habitación: "Aquí los días dan para leer para aburrirte y para mucho."

El personal del hospital ourensano le entregó una sorpresa en forma de carta en la que le deseaban una pronta recuperación. Ella no se esperaba nada y ellos le han ayudado a sentirse de nuevo enérgica: "No me esperaba nada la verdad, es muy bonita la nota. Es algo muy simple, pero me gusta mucho, muchísimo. Lo voy a poner en mi casa, en mi habitación. Detalles como estos valen y te dan vida".

Su voz transmite esperanza a todos los positivos por coronavirus y advierte que de las situaciones difíciles se sale con más fuerza. Ella, en su lucha, ya ha pasado lo peor. Quedan los últimos metros de la carrera. Quedan pocos días para volver a su vida.