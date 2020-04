Un "show de Truman" en Laias

Los residentes de Santa María, ahora en el balneario de Laias, realizan una clase de gimnasia. // C. Peteiro

Una excursión a un balneario. Esa fue la propuesta que casi una docena de trabajadores les propusieron a los residentes -personas con discapacidad- de la Residencia Santa María y ninguno dijo que no. Se avivaron en hacer las maletas y ahora llevan más de 20 días en el balneario de Laias, donde usuarios y el personal son una familia confinada. El día a día es una fiesta, aunque en los descansos el personal piense que está viviendo en una realidad paralela.

Están confinados en su propia realidad. Los usuarios de la Residencia Santa María cogieron las maletas hace 20 días para trasladarse al balneario de Laias donde la gerencia les habilitó las instalaciones para que la Fundación San Rosendo pudiera tener más espacio ante el repunte de casos del centro Nuestra Señora de la Esperanza y separar a los negativos de los positivos.

Desde aquel día, los 59 usuarios viven su "show de Truman" particular. La directora del centro Isabel Oliveira explica que "intentamos que para ellos esto sea una fiesta, que lo vean como una excursión. Algunos son conscientes de que existe un virus que es muy poderoso, pero otros no, así que les mentalizamos que estos días serían como unas vacaciones en otro lugar".

Más de una quincena disfrutando de las instalaciones y del ambiente primaveral. "La verdad que es un hotel espectacular, tiene de todo, hay cosas que evidentemente no están adaptadas a personas con discapacidad, como es el caso, pero hay que decir que son increíbles". Ante la evidente falta de materiales adaptados, le echan imaginación: "Por ejemplo, a la hora de desayunar el hotel está pensado para ser un bufé, pero como ellos no pueden levantarse a echarse vamos nosotros con el carro preguntando por las mesas y bromeando con ellos, para que se lo pasen bien". La energía que desprende el personal impregna la ilusión de los usuarios para abordar una realidad encerrada en el complejo. "Intentamos que estén ajenos a todo lo que pasa, para que lo pasen bien aquí. Nosotros siempre tenemos una sonrisa hacia ellos y con ellos. Es cierto que hay que alabar el compromiso del personal que estamos aquí porque lo hacen todo genial, divertido y han tenido que dejar a sus familias para convivir con los usuarios. Tengo que decir que cuando se propuso, no dudaron ni un momento".

Casi una docena de trabajadores convive con los usuarios rechazando algunos descansos para ser una familia unida. "Si vemos que hace un buen día y pueden salir a la terraza a pasear o estar al aire libre, ellas renuncian a su descanso para estar con ellos, es extraordinario el trabajo que realizan".

Crean una atmósfera ideal para mantener la rutina de los residentes en una "casa" que no es la suya. Al principio, tardaron en adaptarse. Ahora, ya vivieron experiencias y les arraigan al complejo. "Quería agradecer a la gerencia y al personal de Caldaria que se quedó aquí de forma desinteresada y sin cobrar por ayudarnos. Aquí se ve la verdadera solidaridad, tenemos mucho que agradecerle", dice Isabel Oliveira.

La rutina marca su día a día, pero cuando cierran los ojos todavía recuerdan a los 20 trabajadores que se quedaron en la Residencia Santa María, ayudando con los positivos de Nuestra Señora de la Esperanza. Falta la mitad del equipo, pero en su propio "show" todo es una fiesta.