"Me enteré del negativo y me quitaron 40 años"

Apresura el paso ante el objetivo de la cámara, mientras se alinea en el fondo del personal de la Residencia Nuestra Señora de Os Miragres, en Barbadás, para celebrar el negativo colectivo de residentes y trabajadores. Consuelo Seijo tiene 84 años y es una negativa, no por su personalidad, si no porque está libre de virus: "(Suspira) Viví los días con mucha angustia diciéndole a mi familia que rezaba por ellos y por todos nosotros para celebrar que diéramos negativo y al final mira, todos negativos. No sé como describirlo, la verdad. No me salen las palabras del momento, porque fue tal sentimiento el que viví y tal emoción que cuando me enteré del resultado negativo de la prueba, sentí como que me quitaron 40 años de encima".

Es una de las más veteranas del geriátrico y sus ojos ya han visto pasar a tres directores del centro. Está a punto de cumplir 10 años en la residencia y recuerda la transformación de esta cuando antes era un centro de día de personas independientes y ahora "tiene de todo". Su familia también se enteró y "fue un alivio, me dejaron hacer una videollamada, porque yo no sé, y vi a mis nietos y a mis hijos, es que tengo muchas ganas de abrazarlos y darles un beso".

Un gesto de cariño que también tiene con el personal que la cuida, aunque no se sabe quien mima más a quien: "Esta es mi familia y se preocupan por mí y yo por ellas, porque son muy buenos conmigo y algunas veces le doy un beso a la directora o a algunas trabajadoras pero ahora no podemos".

Pone nombre a sus cinco nietos y su bisnieta que son "lo que más quiero". La familia lo primero, lo segundo, la huerta. El centro tiene habilitado una zona donde se pueden plantar flores y "Chelo" no duda en hacerlo. "Me encanta", se le escapa sin querer. "Es algo que me apasiona, eso y la lectura". Las revistas y los periódicos están a la orden del día, aunque a veces la televisión sea el virus. "Están todo el día hablando de lo mismo en 'La 5' pero cambio a 'La 3' para ver alguna película o algo, porque todo el día hablando de muertos y de contagios es algo insoportable, te deprimes". A sus 84 años habla como si la hubieran quitado 40. Será el efecto de ver al coronavirus desde lejos, con la felicidad de besar y mimar a su familia -a la biológica y a la residencia-, aunque si pudiera permitirse infringir el estado de alarma ya sabe a dónde iría: "Extraño desayunar en el bar de aquí al lado. Pronto lo haré. Pronto lo haremos todos".