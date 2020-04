Os Milagros da las primeras altas a 19 mayores que han conseguido vencer al Covid

"Veño moi contenta con todos " | Aurora, de 92 años, no dejaba de pedir ayer perdón "e que non os oio ben, son xorda, pero grazas a todos". Ser la primera en abandonar el centro integrado de Os milagros donde se curó de coronavirus y poder volver al geriátrico de Castro Caldelas fue un éxito para el equipo que la atendió y para ella. "Es muy positiva, siempre está contenta y en general no tienen una gran patología de fondo" , destacaban sus cuidadores. Sabe que estuvo mal pero es positiva: "A min no me doe nada".