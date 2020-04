Félix Rubial: "No estamos holgados de material, pero tenemos suficiente para la atención sanitaria"

El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) está preparado para afrontar un eventual pico de casos de coronavirus para lo cual ha habilitado "todos los recursos disponibles" para garantizar la atención de todos los pacientes con Covid-19", ha indicado el gerente del área de atención integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Félix Rubial.

La Unidad de Cuidados Intensivos preparada para los pacientes más graves (la antigua Unidad de Reanimación Postanestésica) ya está completa con 20 pacientes. A pesar de ello, el hospital ourensano cuenta con espacios habilitados en previsión de un posible pico de ingresados. "El hospital de Ourense -Verín y Barco de Valdeorras- están dimensionados para la situación actual. Tenemos un plan de contingencia con todos los recursos disponibles", ha apuntado Rubial. Además, ha puesto en marcha una nueva UCI con reanimación que se podría usar "de forma inmediata", además de contar con otras tres plantas vacías y, de ser necesario, estaría preparado para habilitar un hospital de campaña que, de momento, no ve necesario con los recursos actuales.

El gerente del área sanitaria de Ourense explica que la asistencia al Servicio de Urgencias cayó "drásticamente" situándose en "datos históricos" más propios de "hace 40 años" lo que, en palabras del gerente, "cumple estrictamente" lo que debe ser un servicio de urgencias.

Frente a las críticas generales por la falta de equipamiento, Rubial asegura que aunque "no estamos holgados", hay material "suficiente", para que los profesionales puedan atender a todos los positivos ingresados y garantizar, al mismo tiempo, la actividad asistencial en una provincia, "muy envejecida".

En la actualidad, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha dotado al centro de quince respiradores y está previsto que "en los próximos días" se incorporen siete nuevos equipos de ventilación.

En cuanto a la situación, el gerente no se atreve a pronosticar cuál va a ser la evolución de la pandemia en la provincia de Ourense e insiste en la necesidad de "ir día a día", debido a la realidad "dinámica y cambiante". Resalta, eso sí, que Galicia se anticipó y "tomó medidas antes" que otras comunidades y prueba de ello, añade, es que la comunidad gallega "no ha dejado de hacer test desde entonces. Todavía tenemos muchas incógnitas que despejar", apunta Rubial, quien explica que una de las claves será conocer cuántos han pasado la enfermedad". El CHUO está preparado para todos los escenarios, "si muta o no" y "si va a ser estacional".