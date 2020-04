El Concello de Barbadás imprimirá apuntes y deberes a escolares sin wifi o impresora

El Concello de Barbadás ha puesto en marcha un servicio de impresión de apuntes dirigido a alumnos del municipio que no disponen de conexión wifi en casa o impresora. Una medida que también ha solicitado el grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, con el fin de facilitar la realización de tareas a los escolares que carecen de estos medios y romper así la brecha digital y económica agravada por la crisis del coronavirus.

Precisamente con el objetivo de facilitar que los escolares puedan seguir desarrollando las tareas didácticas desde su casa, el Concello de Barbadás ofrece la posibilidad de imprimir apuntes o deberes y entregarlos en los domicilios. Para acceder a este servicio es necesario solicitarlo por teléfono (988 246 885) o enviar un correo electrónico a apuntesconcellodebarbadas@gmail.com con los documentos que se necesita imprimir, nombre y apellidos, teléfono de contacto y dirección postal.

El servicio se presta a través del área de Educación del Concello de Barbadás, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Una vez realizada la petición, el ayuntamiento realizará la entrega en función de la disponibilidad de medios humanos y materiales.

"Escaso coste", dice el BNG

En la ciudad de Ourense, el BNG ha presentado una serie de medidas encaminadas a superar la brecha económica entre los escolares y que, indica el portavoz del grupo, Luis Seara, "suponen un escaso coste económico para la administración local". Señala el BNG que el confinamiento "no puede afectar al rendimiento económico ni a las habilidades cognitivas de los niños de las familias con menos recursos".

El grupo señala que de los núcleos familiares que perciben menos de 900 euros al mes, un 42% no posee ordenador en casa y un 22% no tiene acceso a internet. "Para estas familias es muy complejo desarrollar la actividad educativa", señala Seara, por eso la formación nacionalista pide que se pongan en marcha programas de seguimiento y acompañamiento "para identificar la situación familiar de los estudiantes y asegurar que no les falten los elementos más básicos y elementales para el desarrollo de las actividades educativas".

El BNG propone a la concejalía de Educación poner los medios necesarios para mitigar esta brecha entre el alumnado ourensano, y anima al cogobierno de la ciudad a "establecer un servicio de impresión a demanda para todos aquellas estudiantes que por insuficiencia de medios no pueden imprimir el material escolar en sus domicilios". Se trata de facilitar el trabajo en casa aportando aquel material que, en circunstancias normales, sería asumido por el centro. Además, indica Seara que este servicio deberá ser gratis y a domicilio, ya que, respetando el confinamiento, los estudiantes no pueden salir de casa.

Añaden que este servicio supone un escaso coste económico para la administración pero es muy importante para las familias.