Manuel Reigosa: "La intención es sacar adelante el curso con éxito en la fecha marcada"

El rector de la Universidad de Vigo Manuel Reigosa envió una carta al alumnado en la que reafirma que "la intención es sacar adelante el curso con éxito en las fechas marcadas".

Para lograr este objetivo el rector recuerda que "toda la comunidad universitaria está a realizar un gran esfuerzo".

Y añade que "todavía no es posible afirmar con seguridad que no vayamos a tener clases presenciales en la segunda quincena de mayo. Esta opción es altamente improbable, por lo que, para que el cuatrimestre remata de la mejor forma posible, desde el equipo de gobierno estamos a trabajar para tener organizada la docencia no presencial a la vuelta de Semana Santa.