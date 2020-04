"Que no haya bares ni salas de juego abiertas puede ayudar a frenar adicciones"

"Publicamos nuestros telefonees en la red, porque hay gente que está dejando también alguna dicción y eso nos permite hacerlos en esta etapa un seguimiento, pero hay que reconocer que puede ser una oportunidad en cierta forma que no haya tanta accesibilidad ni estímulos directos para curar una adicción, al no haber bares ni salas de juego abiertas" explican. Las televisores suspendieron estos días la publicidad de las apuestas. "Es una de las vías más peligrosa, pues ponen a futbolistas de éxito en esa publicidad y los niños se enganchan" afirma Aldara. Ante un tiempo distinto, Tactocontacto, invita a revisar la vida ante la crisis. "Estábamos en un momento en el que todo, hasta las personas eran de usar y tirar y estamos aprendiendo que aburrirse a ratos no es malo; que si nos unimos a los otros, podemos provocar grades cambios", indican.