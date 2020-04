Jácome se baja el sueldo un 30% y declara luto oficial en Ourense por las víctimas del coronavirus

El alcalde más viral de la historia reciente de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, empieza a hacer sombra a su socio de gobierno, Manuel Baltar, en el número de "proyectos pioneros" -como suele calificar la Diputación Provincial a muchas de las iniciativas que anuncia- y ayer Jácome fue el primer alcalde en hacer público que se baja un 30% su sueldo solo mientras dure ese confinamiento en solidaridad con los graves efectos económicos que está dejando esta crisis sanitaria, y en especial en Ourense con casi 1.000 parados solo en el pasado mes.

No contento con ello, también fue el primer regidor, al menos en Galicia, que ha decidido fotografiarse en el balcón de una consistorial para bajar las banderas a media asta y declarar luto oficial en la ciudad, una situación que se mantendrá hasta que remate el confinamiento, indica el regidor.

Si bien la tragedia es real, que no viral y lo que está viviendo el mundo no da para ironías, el PSOE sí decidió salir al paso para aclararle al alcalde que "se deje de demagogias baratas", pues el sueldo de algo más de 68.300 euros brutos anuales que cobra el regidor ha sido aprobado por el pleno y solo otro pleno, que no podrá celebrarse a medio plazo, tiene capacidad para subirle o bajarle sus retribuciones. "De hecho ya cobró el sueldo de marzo integro", explican desde el grupo socialista.

Por ello, proponen que si quieren colaborar lo haga con discreción como otros, cobre el sueldo y luego "que done el 30%". En caso contrario le invitan a ahorrar gastando menos en asesores.

Pero el alcalde, al margen de esos veinte millones a repartir en ayudas a pymes, decidió esta rebaja del 30% en su sueldo "como decisión personal y solidaria, conforme se encuentra en estos momentos nuestro país, y que afecta también a nuestro municipio", explica.