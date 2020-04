El arcoíris en la ventana, el color de la esperanza

Rara es la casa en la que vive un niño que no tenga un arcoíris en la ventana. Cada uno con su estilo propio, con distintas tonalidades y tamaños, todos pretendiendo lo mismo: transmitir un mensaje de esperanza colectiva, de unión y proximidad a pesar de la distancia en estos tiempos duros por la emergencia sanitaria del coronavirus. A los hermanos Xian y Breogán Seoane, de 3 y 7 años, les gusta mucho pintar. Sus arcoíris cuelgan en la ventana, en una vista privilegiada a la naturaleza. Así es su confinamiento junto a sus padres en Casasoá (Maceda).

Breogán Doallo, de 3 años, también es un niño del rural. Vive con sus padres Rita y Xabier en la aldea de Penedo (San Cibrao das Viñas). "Fixo o arco da vella porque quere que o vexan os seus veciños Brais e Iago, para que sepan que ten ganas de xogar con eles", dice la madre, entre risas. "É consciente á súa maneira do que pasa. Ás veces no xardín pregunta se vén por aí o coronavirus. E tódolos días pregunta se xa marchou. Non cala con que, cando acabe, vai facer unha festa e invitar a churrasco aos avós, aos primos e aos amigos".

Lola Alonso, de 6 años, vive la crisis confinada junto a su madre, Paula, teniendo muy presente a su padre, Tito, que se queda en otro piso para evitar contagios entre casa y el trabajo. "Estoy bien en casa, me gusta, no estoy triste", destaca la niña. Ella ha combinado acuarelas y algodón para componer el arcoíris que luce en su ventana.

Raúl y Álex Limia, de 11 y 13 años, hijos de Rogelio y de Fe, también han elaborado ese dibujo colorista que simboliza la esperanza. "Nos parece que da vida y fuerza. Es la metáfora de que en una tormenta como es el coronavirus siempre hay un arcoíris que nos puede guiar a la salida. Si lo sigues al final está el tesoro, según dicen. Hay que verlo", explican entre ambos.