98 años y de regreso a casa

Ana Belén Álvarez es trabajadora sociosanitaria en el servicio de ayuda a domicilio de A Bola y conoce bien la vulnerabilidad de los mayores ante la pandemia de coronavirus. Por eso cuando le confirmaron el positivo Covid-19 de su abuela Estrella, que tiene 98 años, dio por hecho que la perdería: "Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que se moría".

Pero Estrella Almeida (O Rial, Celanova), que logró sobreponerse a la muerte de una hija con solo seis meses y que sacó adelante a otros dos, Manuel y José, tras enviudar a los 42 años, ha encarado el coronavirus con la misma fuerza con la que se ha mantenido en pie toda la vida. Este martes recibió el alta hospitalaria y continuará la cuarentena en la residencia habilitada en Baños de Molgas.

De ella dicen los médicos que tiene la carrocería muy deteriorada pero el motor a pleno rendimiento. En su historial solo figuran, con este, cuatro ingresos hospitalarios. "Es impresionante lo fuerte que es", enfatiza Ana, que ha recuperado la ilusión de ver a su abuela soplar la vela de los 100 años.

Estrella Almeida es una de las internas de la Residencia San Carlos de Celanova, el centro de mayores más afectado en la provincia por el coronavirus. El foco de Covid-19, que afecta a 63 personas entre usuarios y trabajadores, saltó con la muerte de una interna de 93 años el 19 de marzo. Estrella fue la tercera en ingresar en el CHUO y la segunda que arrojó un positivo en Covid-19.

"Ingresó con neumonía pero ha evolucionado muy bien y no llegó a entrar en la UCI", relata Ana, que se muestra prudente ante la evolución. "Entiendo que ha mejorado y que no presenta riesgo, pero eso no quita que dentro de unos días me vuelvan a llamar", apunta. Un posible empeoramiento, dada la avanzada edad de Estrella, está en su cabeza, pero se muestra optimista: "Creo que su recuperación puede servir de ejemplo para la gente mayor; saber que ella mejoró puede ayudar a que estén más tranquilos", afirma.

Estrella nació en 1921, en plena primavera. A finales de mayo cumplirá los 99 y, si todo va bien, habrá fiesta en la residencia San Carlos, el hogar que ella eligió cuando, cumplidos los 90 le dijo a su nieta que se aburría tan sola en casa. Tuvo que esperar unos años porque su familia prefirió posponerlo. Primero pasó por A Farixa pero quiso trasladarse a Celanova, donde están sus conocidos.

Allí lleva dos años y está feliz, cuenta su nieta. Es dependiente pero puede comer sola y caminar con andador. "La cabeza la tiene bien y toma sus propias decisiones", comenta Ana que, como otros muchos hijos de emigrantes, se crió con su abuela: "Estuve con ella hasta los 13 años y tengo muy buenos recuerdos de aquella época". A Estrella, que tiene ocho nietos y nueve bisnietos, le encantaba contarle cuentos. No sabía leer ni escribir y aunque su nieta intentó enseñarle se negó. Nunca le gustó el colegio. De pequeña, se subía a una higuera en la parte de atrás de la escuela y así burlaba las clases. Pero era una estupenda contadora de historias, recuerda Ana. Mientras ahumaban los chorizos en la antigua herrería del abuelo, Estrella le hablaba de su infancia, del marido que perdió cuando solo tenía 42 años, de un tío que era sastre...

Su nieta está deseando poder abrazarla de nuevo.