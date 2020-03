El Concello emite normas estrictas para reciclar la basura y evitar contagios

El Concello de Ourense apela a la colaboración ciudadana y ha emitido unas instrucciones técnicas para la gestión de residuos y limpieza durante el período de estado de alarma provocado por la pandemia. El documento, elaborado por la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza, enumera indicaciones concretas para la gestión de los diferentes tipos de residuos, y recuerda la importancia, en este momento más que nunca, de realizar la separación doméstica de residuos para su reciclado y no arrojarlas al medio ambiente.

Las instrucciones explican cómo gestionar los residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas o en cuarentena (usando tres bolsas cerradas para gestionar los residuos), al tiempo que recuerda que ni estos residuos ni los equipos de protección se pueden echar al contenedor de recogida selectiva, sino al de restos. El documento también realiza recomendaciones específicas para las personas con animales de compañía.

"Todos los esfuerzos de cada día deben centrarse en la salud de todos", asegura el teniente de alcalde y concejal de Limpieza, Jorge Pumar, quien explica que "por ese motivo emitimos esta instrucción, con el fin de informar de las medidas sanitarias que esta nueva situación nos obligan".

En este sentido, incide Pumar Tesoro: esto lo paramos entre todos, siendo cívicos, responsables y respetuosos con los demás, cumpliendo las normas establecidas".

Las normas se refieren a la buena gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas / en cuarentena por el COVID-19. Gestión de equipos de protección (guantes, mascarillas, etc.), No son reciclables y no deben depositarse en el contenedor amarillo, sino en el contenedores resto o papeleras más próximas. Y nunca deben tirarse al suelo, ya que pueden ser foco de contaminación para las personas. El servicio de recogida de residuos y limpieza de calles mantiene sus prestaciones aún con más intensidad, pero piden colaboración de todos.