CCOO pide un informe al alcalde para saber si hay afectados en el Concello

Días después de que el Gobierno central declarara estado de alerta por el COVID-1, desde el Concello de Ourense, los trabajadores afirman que "no tenemos información sobre el personal que ha dado positivo o si hay funcionarios o concejales en cuarentena", explica el delegado de CC OO, Manuel Pérez, que adelanta que van a pedir un informe al máximo responsable de la comisión de seguimiento de esta epidemia, el alcalde de Ourense para saber si, dado el caso, ya confirmado de un concejal y senador Jesús Vázquez que dio positivo, saber si al tener que estar en obligado contacto con trabajadores y concejales del Concello puede haber más casos no detectados.

CC OO afirma que "agradecemos el esfuerzo del Servicio de Prevención en encontrar, guantes, gel y mascarillas" pero recuerdan que "algunos compañeros de los servicios esenciales, "ya no tienen y a otros se le están agotando." Añaden que desde CC OO a los órganos de prevención o seguridad del Concello si había algún caso positivo, obteniendo una respuesta negativa, es decir, que no conocían ningún caso positivo. Pero ante la falta de información oficial van a solicitar ese informe de posibles casos positivos en el Concello al alcalde, como responsable de esa comisión de seguimiento del Covid-19 para saber si hay o hubo positivos que no se dieron a conocer. No descarta un denuncia ante Inspección de Trabajo y en su caso en el juzgado en el caso de que hubiera una ocultación afirma, pues sería delito.