Malestar por un aviso de traslado de más mayores de Celanova que no era preciso

Diez de la noche del miércoles. Un profesional llega a la puerta de la Residencia San Carlos de Celanova y entrega una lista para que los residentes que figuran en esa hoja estén preparados para un traslado al día siguiente -ayer por la mañana- a las 7.00 horas.

Todo ello se realizó sin tener ningún comunicado oficial y las trabajadoras se pusieron manos a la obra para tener todo listo. Al día siguiente, a las ocho de la mañana se paralizó el traslado de las personas que figuraban en esa lista.

El Bloque Nacionalista Galego de Celanova (BNG) fue el que puso en conocimiento unos hechos que no entienden "cómo pueden suceder". Leopoldo Rodríguez apeló a la responsabilidad por parte de la Xunta "que abandonó a los ancianos residentes, a las familias y las trabajadoras. Es así de duro. Tienen que reaccionar ya y, primero, comunicarse con ellas, además de informarlas y escucharlas. Es preciso que el área sanitaria de Ourense asuma el mando de una vez, tal y como exige el protocolo de esta crisis".

Y critica los hechos: "Ayer -por el miércoles- una empresa de ambulancias comunicó a las trabajadoras que prepararan a los residentes para un traslado. A la mañana siguiente -por ayer- cuando los residentes ya estaban preparados, la empresa dijo que aplazaba el traslado. Pero ¿qué está pasando? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué la Xunta no se comunica con las responsables del centro e informa de lo que van a hacer y de lo que no?".

El represente nacionalista añadió que "las familias están desesperadas, se preguntan donde están los resultados de los test del lunes, porque se va a trasladar a los residentes primero y después dicen que no. Nadie entiende nada y ellas tampoco".

Quejas de las familias

Algunas familias se enteraron del presunto traslado por las trabajadoras y otras por la crítica nacionalista. "No sabíamos nada, nos acabamos de enterar", dice una de las afectadas. Además, apuntan que "las trabajadoras están superadas en algunos casos, ya que si bien es cierto que son menos personas, entre la incertidumbre y los cuidados individuales están haciendo turnos muy largos". Otra de las familias todavía no ha podido contactar con su pariente en la residencia integrada de Baños de Molgas: "No contacté todavía, no me dicen nada, es un caso", lamentan.