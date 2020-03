Gestos que endulzan el trabajo

Nadie como los propios sanitarios saben qué esfuerzo y compromiso se requiere para trabajar a toda velocidad y precisión con esta pandemia del coronavirus. Por ello, y para que les resulte un poco más agradable la jornada de trabajo, a lo largo de los días el personal de los distintos servicios reciben todo tipo de alimentos.

Las últimas fueron un lote de melindres de la empresa de Corral, afincada en O Carballiño. En total, la industria carballiñesa entregó 1.000 melindres para repartir ante el persona sanitario con el fin de contribuir a endulzar el trabajo de unos profesionales que están en la primera línea contra el virus. No solo llegaron melindres, si no también rosquillas. Y. por supuesto, no es la primera vez que llevan bombones, todo para alegrar, aunque sea de forma momentáneamente, el turno de la actividad laboral.

No todo lo que llega a los servicios sanitarios del hospital ourensano es dulce. También llegan pizzas, como las que llegaron a las puertas de urgencias con varios repartidores que las entregaron en mano.

La cara de la sanitaria era de no creérselo y ellos felices. En total, entregaron 50 pizzas para el personal del turno de noche, desde la empresa Dolce Vita, que atiende pedidos solamente a domicilio en estos tiempos de cuarentena. Gestos que endulzan, en unos casos, y que alimentan, en otros.

Desde el área sanitaria de Ourense, O Barco y Verín quieren mandar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que han enviado alimento o material, pero también a empresas que han hecho donaciones totalmente altruistas: "Todas las entidades que tienen guantes, solución hidroalcohólica o batas, como colegios, institutos, empresas o bazares son donaciones de una gran utilidad. Y aunque no podamos agradecerlo uno por uno ahora en estos momentos, lo haremos al acabar todo esto, porque estos detalles no se olvidan".