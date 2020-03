Un detenido: "Si tengo el coronavirus os contagio a todos y nos morimos"

La Policía Nacional de Ourense detuvo el miércoles a un hombre de 49 años, sin antecedentes, por desobediencia y resistencia a la autoridad, ante su negativa a abandonar una gasolinera y llegar a escupir a un policía, en plena preocupación por el virus.

El responsable del área de servicio de la calle Progreso alertó de que un hombre estaba molestando al resto de personas que repostaban, así como al encargado. No quería marcharse. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía vio al individuo en la puerta del local destinado a tienda. Estaba insultando y gritando al responsable del negocio, a la vez que impedía el paso al resto de usuarios, sin mantener la distancia de seguridad mínima.

Los agentes le interrogan y su contestación fue que no se iba porque no le daba la gana. "Estoy muy a gustito y no me apetece irme a casa". Fue informado de que será sancionado por incumplir el estado de alarma. Se negó a firmar la denuncia y mantuvo su negativa a abandonar la gasolinera, pese a ser advertido de que corría el riesgo de detención.

Pero el hombre hizo caso omiso y se encaró con los agentes, que tuvieron que separarlo varias veces porque no mantenía la distancia de seguridad. "Si tengo el coronavirus, os contagio a todos y nos morimos, y ya está", dijo él.

Presuntamente se abalanzó sobre un policía y lanzó un salivazo que alcanzó su rodilla. Los agentes lo redujeron y lo detuvieron. El individuo siguió escupiendo, por lo que se vieron obligados a colocarle una bolsa de plástico, amplia, sobre su cabeza. Quedó en libertad.